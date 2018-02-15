社論》台灣看到自己的軟實力了嗎？

不久前，中國官方媒體展開新一輪獵巫運動，點名修理包括萬豪國際、達美航空、颯拉、美敦力、寶格麗、梵克雅寶、香奈兒等，以不同方式將港澳、台灣列為國家。新華社批評：「這些國際知名品牌在中國都有著較為龐大的消費群體，但你們一邊賺著中國消費者的錢，一邊傷著中國消費者的心，不錘你們錘誰？」可笑的是，連中國國際航空公司在網頁的「國籍」選項中，也被發現出現港澳、台灣的選項，因而慘遭修理。更逗的是，法國戶外運動品牌盟可睞，被中國官媒發現，其英文官網將台灣、香港和澳門當成國家，中國的全稱寫成Republic of China，而非People’s Republic of China。

而二○一八平昌冬奧開幕式，我國代表隊出場時，工作人員舉著「中華台北」字牌，卻有眼尖的美國網友發現，南韓電視台直接用「台灣」介紹我國。為台灣正名，也遭到中國官媒連珠炮攻擊，南韓電視台被批評未按照奧會規定，逕自改為「台灣」。中國官媒點名批評，多家南韓電視台問題都很大，轉播時的韓文字幕不是把Chinese Taipei寫成台灣，就是稱台北為首都，或兩者兼具，太離譜了。去年底，南韓總統文在寅赴中國事訪問規格被拉低，且爆發隨行記者遭中國保安集體毆打情事。當時韓國新聞協會發表聲明，質疑中國當局包庇對記者施暴的人。平昌冬奧的「台灣」事件，或許與此有點關聯也說不定。

中國官媒的獵巫舉動，很明顯是心理很容易受傷的大國玻璃心作祟，堪稱中國夢的一大諷刺。不過，肆無忌憚地獵巫，憑恃消費市場把國際品牌當售貨小姐折騰，還真的很貼切地凸顯了當代中國的暴發型成長，工廠與市場不僅成為它鞭使國際品牌的工具，且已成為它對內壓迫人權、在國際發揮銳實力的武器。對台灣而言，這種舉動也完全符合不斷縮小台灣包圍圈的政治正確。尤其是，當中國的銳實力得以對國際組織發揮實質影響力，它更得以扶植親中或中國籍人士出任要職，以利自以為是的「一個中國原則」阻擋台灣參與，香港籍的世界衛生組織前幹事長陳馮富珍，就是一個典型的例子。

然而，烏雲，有黑壓壓的雲層，也有透光的金邊。中國加大摜壓台灣的力度，一方面是因為它的總體國力大幅上升，抬高了它在國際政治的發言權，就像它在南海島礁填海造陸，不要說台灣，連美國乃至普世價值，它也不放在眼裡，這是一種中國式的大國傲慢；但另一方面，處心積慮想在國際完封台灣的正常化，也是警覺到多數國家雖然虛與委蛇「一個中國原則」，但實際上對台灣主權獨立現狀也愈來愈視為當然。上述被中國官媒修理的國際品牌，很難想像是犯了行政疏失的錯誤，真正的原因應該出在他們的認知：台灣是一個國家，本來就是事實。即使對市場暫時低頭，因而按照中國立場修改，但那些國際品牌的腦袋，仍不會將中國立場當作客觀事實，因為他們在中國以外更大的世界正常生活！

台灣被視為國家，獨立於中國之外，現在已經是國際公民的日常了。台灣的領土、主權、政府、海關、貨幣、民主、自由、人權、法治、文明、信仰、創意等等，都截然不同於中國虛構的「地方」，只要外人理解到起碼的事實之後，就永遠無法繼續活在中國的虛構裡。這種對台灣真相的了解，堪稱台灣自己看不到的軟實力。維持現狀，務實致遠，同時必須察覺國際氣候的變化，讓更多地球村公民深入踏查台灣，不啻是用最自然的方式拆解中國的虛構，這是經貿面向之外，主政者必須著力之處。中國硬要將虛構橫柴入灶，只會一再凸顯隱而不彰的真實，從而真實必定是最後的勝利者。而這個過程中，二三五○萬人尤其是主政者，有義務努力讓所有揭穿國王新衣的人理直氣壯。