自由廣場》（金恒煒專欄）打掃「司法廁所」

華盛頓政治圈盛行的行話：「不要把自己的窩弄髒。」這句話有兩個關鍵詞：一個是「自己的窩」，一個是「髒」；完全可以用來檢驗台灣的司法「窩」。

司法院長許宗力首度公開回應監委陳師孟要糾彈「辦綠不辦藍」法官的挑戰，他說：「監察權與司法權的行使，的確存在緊張關係，但監察權不管如何行使，都不能觸犯司法官的審判獨立。」陳師孟的回答很簡單，他用「五權」理論來駁斥「三權」之說外，並批評許宗力的說法，「自我防衛的心理太強」，深怕別人「侵犯到他的領域、地盤」。

「自我防衛」也好、「領域」也好、「地盤」也好，都是在保住「自己的窩」；問題在自己的窩有沒有被自己「弄髒」到非除垢不可？

台灣司法的本質，黨國高幹許水德一句話就點睛了：「法院是國民黨開的」，這是形同正式給司法院貼上「糞坑」招牌。即使政黨輪替了，黨國司法的結構並沒有鬆垮，只要看所有有關民調，司法信任度低到叫人臉紅，就知過半了，台灣司法已被黨國司法人員搞到像陳年不打掃的糞坑那麼「髒」。現在的情形是，司法院自己不打掃，拿著「審判獨立」牌子在廁所門口一放，禁止別人進入清潔。不害臊嗎？不可怕嗎？

監察權與司法權不只有緊張關係，依憲法規定，有而且只有監察權可以制衡司法權，「謂彈劾法官影響司法獨立者」，依憲法權威林紀東（按，這是真的憲法權威，不是陳長文之流可比）的評語，「未免危言聳聽了」。

許宗力的「危言」：所謂監察權不僅在訴訟中不能介入，即使判決確定，也不能及於核心範圍，如果透過「事後監察」方式，對各別法官進行彈劾，會生「秋後算帳」感覺云云。老實說，全不能成立。首先「核心範圍」不是司法人員說了算；其次，法院稟承政治指示，遂行「換法官」；「違反慣例」，接受指示，三審「自為判決」等等，難道就是「核心範圍」？更何況，法律事件當然是「個案」，不對各別法官糾彈，難道對司法院長？胡扯！至於「秋後算帳」，全是政客無賴口吻，哪像法學者應說的話。

監委不能介入訴訟中個案，或許，但司法廁所最髒污穢，就是馬英九們搞出的。舉一個例子。扁案二次金改，一審宣判無罪，馬公開下指令說：「違背人民期望」，並在府中召集司法院長以下，下指導棋。三審，高院果然奉命而行，渾不顧司法「核心範圍」。殷殷以「審判獨立」為念的許大院長，為何一句不吭？可見司法廁所，陳陳相因至今，也可見不只馬一人，司法人員也是積肥高手。

許宗力不清司法廁所，也不准監委打掃，口口聲聲的「司法保留原則」，難不會成為「廁所保留原則」？！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）