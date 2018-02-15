自由廣場》花東走春 感動花東

◎ 陳劍賢

二月五日深夜台東縣一架空勤總隊黑鷹直升機在蘭嶼執行醫療後送任務時，不幸失事墜海。二月六日深夜花蓮大地震，大樓倒塌，遊客傷亡。兄弟縣接連遭逢重大事故，花東人感觸良多。因此在地震發生後不到四小時，台東特搜隊在第一時間就趕到統帥飯店救災，展現有難同當、有苦同享的兄弟情；而蔡總統劍及履及趕到花蓮探視災民並指示中央各部會及國軍積極參與救援工作，讓國人充分感受到總統仁民之德澤。

花東兩縣地理位置相連，產業以觀光為主，花蓮強震嚇跑觀光客，遊客人數銳減，退房率近六成以上，台東亦因媒體過渡渲染，飯店及民宿退房率亦有五成以上，業者估計損失的觀光財近五十億元，昔日春節前熙熙攘攘的人潮不見，鐵花村或正氣路商家門可羅雀，台東觀光產業受相當的影響，業者企盼政府協助解決當前困境。

觀光局公布花蓮觀光紓困方案，預計投入五千五百萬元提供業者融資及各項活動補助，其中一千萬元補助旅行社辦理旅遊團，每人補助五百元，預估可為花蓮創造約九千萬元觀光效益。由於花東縱谷及東海岸景點的觀光線是連結的，到花蓮也會順道至台東觀光，到台東亦會延伸到花蓮旅遊，因此筆者誠摯建議做實事的賴院長從花東發展基金寬列一億元，責成觀光局補助到花蓮或台東旅遊的遊客住宿費；筆者亦籲請公教人員善用國民旅遊補助費到花東旅遊，增加觀光人口，才能有效紓困花東觀光產業。

花東美景最大的特色是陽光、空氣、人情味，適逢春節六天的年假，最適合國人闔家出外踏青走春，燦爛的陽光，令人喜悅；品質最好PM2.5幾近零的好空氣，讓人感受到大地的沁心舒暢；濃郁的人情味，培養我們正向的人生觀，因此筆者建議國人到花東走春，以實際行動支持花東觀光產業。

（作者為台東縣議會秘書長）