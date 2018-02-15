自由廣場》零風險 政治與科學

◎ 劉振乾

台灣從三一一之後，基於輻射汙染風險，禁止福島等五縣市食品進口。而旅日作家劉黎兒在二月十三日他的自由時報專欄裡，強調「核食防線政府失守，人民豈能安心」。要求採用所謂的「白色食品」的基準，不要讓核食進口。所謂的日本民間檢測平台有的要求每公斤十貝克而已，只有現行基準的十分之一。

根據二月十二日日本產經新聞頭版報導，中央政府的輻射審議會已開始重行檢證食品的輻射基準值。從事故後積蓄下來的食品檢查等的數據，科學的整理基準運用的實態及其結果。在日本食品中的放射性銫的基準值，在一般食品為每公斤一百貝克，與美國之每公斤一千二百貝克差距甚大，且其假設為食品的五十％受到汙染，也與現狀大大不同。核能管制委員會的更田委員長在一月的會議上再三指出：「食品基準值極端的低值」，而要求輻射審議會要加以檢討。

由上述，更可看出所謂的「白色食品」基準之不合理處。這簡直就是要求「零風險」的境界。其實在美國也有轉變的趨勢。美國核能學會月刊二○一七年九月這一期，刊登Cuttler and Hannaman撰寫的文章，明確提到低劑量輻射有益健康，科學上的定論是低劑量輻射讓接受者壽命平均延長多出二十％。

經過學界不斷地反映，美國川普總統二○一七年二月二十四日簽署行政命令Executive Order 13777，並給了環保署一項開始行動的指令，放寬過分苛求的法定放射性劑量上限。美國環保署則在二○一七年四月開始下一步工作，開始作業的文號是Federal Register EPA-HQ-OA-2017-01904。

這些趨勢，表明台灣的一百貝克與美國的一千二百貝克，甚至美國還要更放寬相比，顯得更加諷刺。改變核食禁令，正是符合科學精神，也是現代人知錯必改的表現。

（作者為退休工程師）