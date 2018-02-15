自由廣場》不計輸贏的黑馬？

◎ 張淑賢

昨天看到貴報報導「不自提北市長恐掉五、六席議員？綠營戰將陷入兩難」，今天又看到貴報轉述「新聞面對面」節目主持人表示，民進黨選對會一位核心人士告訴她，台北市長柯文哲的外溢效益已從正面變成負面，因此她大膽斷定，民進黨正在籌備黑馬去選北市長，這個黑馬會結合以前柯文哲團隊中的一些局處首長，到時候柯文哲的競選團隊完全是抽空的，跟民進黨一點關係都沒有。

從兩則新聞報導看來，好像民進黨提名台北市長的機率越來越濃，但看在我這個台北市民眼中，簡直是下巴快掉到咖啡裡，選舉就是要贏，哪有人明知不會贏卻硬要提名拉下柯文哲？再說，如果要讓國民黨再輸一次，民進黨提名會讓國民黨輸的機率變大還變小，恐怕連國小學生都知道，不過，如果不怕吳敦義連作夢都會笑，笑到肚子痛，笑到嘴巴合不起來就提名吧！

（作者為家管）

◎ 黃秀梨

有人在節目中爆料，民進黨高層正在尋找黑馬參選台北市長。表態參選台北市長的民進黨立委姚文智表示，他從沒聽過會有其他人選，但不管是黑馬、白馬，若黨內有更多菁英願意表態參選台北市長，替黨「做牛做馬」，他覺得都是好事。

媒體人爆料司空見慣，但請不要傷及無辜，像這種爆料對姚文智等人真是情何以堪？而且還說民進黨選對會一位核心人士告訴她，台北市長柯文哲的外溢效益已從正面變成負面。據悉，選對會委員包括立委陳明文、立委蘇治芬、農委會主委林聰賢、高雄市副市長史哲、台中市政府顧問方昇茂、市議員沈發惠、劉維鈞、台北市黨部主委黃承國、中常委黃金春、政院發言人徐國勇。增聘陳茂松、鄭宏輝二人；增聘顧問則包括台灣日本關係協會會長邱義仁、行政院秘書長卓榮泰、總統府副秘書長劉建忻及文化總會秘書長林錦昌等人。難道要叫這些跳到黃河洗不清？

況且馬上有民調指出，如果由民進黨立委姚文智代表參選，支持度為十三．九％、國民黨立委丁守中三十．三％、柯文哲三十九．八％；若是日前表態不排除參選的前副總統呂秀蓮，支持率也只有十二．二％、丁守中三十一．六％、柯文哲四十．一％。如果選後卸任的高雄市長陳菊北上參戰，雖會讓柯Ｐ的支持率降至三十四．九％，但陳菊的支持率為二十一．九％，丁守中二十九．七％，仍無法將柯Ｐ拉下馬。

這樣，還有必要黑馬嗎？

（作者為退休高中教師）