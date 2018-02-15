自由廣場》成立全國賑災基金專戶

◎ 程仁宏

花蓮六日深夜發生規模六．○地震，造成大樓倒塌及人員傷亡之重大災情，各界發揮人溺己溺的愛心踴躍捐款，盼幫助民眾度過難關重建家園，盛情感人！但卻發現收受各界捐款的單位很多，引發出是否會分散資源在救災及災後重建家園的力量？是否能將民眾的愛心發揮到刀口上？各單位資源能否整合？愛心捐款用途有無評估審核機制？捐款收支資訊是否透明？若有結餘款如何處理？這些問題均是歷次重大災害後民眾心中的疑慮？

台灣潛在有不少自然災害或是特殊之公安事件，每次發生重大災害，中央政府及地方政府均成立捐款帳戶，公益團體也成立捐款專戶，讓想捐款的企業及熱心人士，常常思索要將善款捐至哪裡？

在此呼籲中央政府好好思索成立單一的「全國賑災基金專戶」，平時即可接受企業及個人的節稅捐款，並由政府相關人員、社會公正人士與專家組成委員會，以公開透明的機制，從愛心捐款的收支用途、流向、評估、追蹤、考核等程序，將每一筆善款都即時用在刀口上，並可將賑災結餘款留在基金專戶，避免某次賑災捐款較多而支出浮濫，或某次賑災捐款較少而捉襟見肘的窘境，更能將賑災的愛心善款集中力量，統籌安排以發揮最大的賑災能量。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）