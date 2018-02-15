自由廣場》海軍啞巴吃黃連

◎ 侯全輝

慶富造船承接海軍獵雷艦採購疑涉弊案，高雄地檢署在昨天發布新聞稿指出，慶富造船公司董事長陳慶男等人均涉刑責並具體求刑，使本案在農曆春節前也算告一段落。

回頭檢視慶富案，海軍遭遇不良廠商，又加上所謂的「電視名嘴」及仗著「言論免責權」的民意代表，猶如化身預言家及深喉嚨的角色，無的放矢的激發輿論譁然，唯恐天下不亂，各種的爆料、民意代表的獨家訊息，猶如亂槍打鳥般地幾乎與之沾上邊的人似都有罪，甚而淪為政黨口水戰，海軍在這個風波當中更是啞巴吃黃連。高雄地檢署在新聞稿上也直指：「慶富造船公司以境外紙上公司所簽訂之不實合約、商業發票等向聯貸銀行團詐得購料周轉金後，隨意挪用，因而引發社會大眾質疑海軍辦理採購過程存有弊端，使海軍過去十餘年努力付諸東流，且所有不利益均歸屬於聯貸銀行團，受害總金額高達一百三十一億餘台幣，嚴重危害金融體系及經濟秩序，又未完整交代相關款項流向，嚴重損害國家利益。」

經比對驗證海軍均為依法行政處理，舉凡標案規劃投標廠商資本額定為兩百分之一，係擴大商源，符合採購法第三十七條，不得不當限制廠商競爭規定；且評選委員評分，依照政府採購法第五十六、五十七條及最有利標評選辦法與採購評選規定，以抽籤等適法程序決定評選結果；於預算調撥運用悉依預算法第六十三條行使職權；更於義大利船廠完成脫模，業經驗收程序確認才付款等所謂之弊端，查海軍均無圖利廠商，更查無不法，更凸顯出此案不只扼殺了海軍建軍備戰的努力，也使得我們國家社會浪費了多少資源成本，只為了釐清這些「爆料」、「獨家」訊息。

這種無意義的虛耗社會成本，淪為別有居心人士謀取個人利益，罔顧社會公益之心態可誅，應該予以譴責。

（作者為海軍退役上校）