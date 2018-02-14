社論》期待更多幹才以政治為志業

國民黨立委蔣萬安在1月19日無預警宣布不參加2018台北市長選舉，要留在法院監督執政黨。（記者廖振輝攝）

年底選舉只是地方選舉，但政治重鎮六都動見觀瞻，對二○二○大選不無連動作用，所以各黨都不敢對前哨戰掉以輕心。但目前看來，大多數尋求連任者以外，各黨佔有優勢的選區，內部競爭比外部競爭熱烈；未有優勢的選區則往往怯戰避戰，甚至找不到夠格的候選人。總體而言，反映出各黨的人才隊伍多少都有斷層問題，而這也將逐漸向上影響到國家治理人才的養成，值得國人關心。特別是，面對專制中國的列寧式幹部梯隊，台灣的民主活力若反而是野放式自生自滅，那更是國安層次的問題。

最典型的選區，莫過於台北市與新北市，而雙北正好是當前拉動台灣政治的火車頭。最突兀的困境，出現在完全執政的民進黨。台北市，是否繼續與柯Ｐ結盟，還是推出自家人選，至今爭論不休，主戰派似乎也推不出有力人選。所謂價值比輸贏更重要，乍聽之下相當有氣魄，但也不能罔顧其反作用力。台北市未必能推出戰將，於是有些民進黨人轉而思考，以新北市作為領頭羊，來帶熱全國的選情。不過，問題還是回到人選，連天王級老將也被提出來討論。人才困窘，可見一斑。

同樣的，完全在野的國民黨，在雙北也有自己難念的經。台北市，蔣萬安宣佈棄選，丁守中躍躍欲試，但老驥伏櫪對年輕世代的吸引力是一大考驗。新北市，儼然出現路線之爭，具有明顯實力者能否出線，或有變數，而這也成了民進黨的機會。只是，問題還是人選，新北市選區較複雜，人口變化快速，民進黨必須強棒出擊，才有勝算。尤其是，中壯代逐漸成為選民主體，而近年來對世代正義的不滿，可能必須列入推舉人才的考量。家家有本難念的經，難題也出現於國民黨在桃園市、台中市、台南市、高雄市的提名策略。

作為兵家必爭之地，各黨要人群集六都尤其是雙北，是一種政治自然現象。值得注意的是，雙北府會、立院、中央，政治菁英為數不少，但是經過民主實踐多年，各黨夠格的市長規格人才卻寥寥無幾。民進黨，自陳水扁、蘇貞昌之後，舉目望去缺乏後起之秀。國民黨，從馬英九、郝龍斌、朱立倫到蔣萬安、丁守中甚至周美青，點來點去盡是權貴階級，而偏偏民主快速改變了政治氣候，所以柯Ｐ這樣類型的政治新物種，為台北市的選舉打開「創造性破壞」的空間。雙北選舉，國民兩黨皆欠缺「英雄造時勢」的政治梟雄，柯Ｐ面對兩黨夾擊依舊有其人氣，兩黨似乎不妨自問是不是陷入了結構性危機？

在台灣的民主現況下，六都頗有儲備國家領導人的作用，李登輝、陳水扁、馬英九都擔任過首都市長，李登輝更擔任過台灣省主席。他們先後當選總統，固然有不同時期的政治風潮，但市政經驗與曝光率確實是他們的一大優勢。同理，其他直轄市市長的未來潛力，尤其是人口大市，也值得密切觀察。治理國政，必須創造利益、調和矛盾，六都的行政建設經驗，以及民意的敏感度，是台灣其它政治工作無法比擬的訓練。果真胸懷幹練之才，經過六都深造，等於手握更上一層的入場券，賴清德便是眼前的例子。

就此來說，其他四都政治能量未能比擬之前，重中之重的雙北，推不出首選戰將，對於政黨爭取執政，堪稱一大近憂。更重要的是，戰將型人才輩出，才能讓將來的國家領導階層後浪推前浪，反映到國計民生的有效治理，蓄積國家總體實力。政黨的基本任務在於，協助形成國民政治意志，從而追求共同體的願景。為此，政黨更應把發掘、培育人才並讓人盡其才，視為人民賦予「代議」政治的義務，切勿淪為只講求選舉策略的團體。否則，耽誤政黨執政機會事小，耽誤國家發展事大。甚且，各黨為推舉候選人捉襟見肘，或許也該檢討各界經營人才亦復不少，為何不願意把政治當作一種志業？