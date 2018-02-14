自由廣場》住宿登記上雲端 救災搶時效

◎ 趙念魯

花蓮大地震不僅震出一堆建築盲點，連搜救黃金七十二小時也因旅店老闆記憶錯誤導致搶救時機嚴重耽誤，或許我們應痛定思痛、徹底改變以往一些不合時宜的傳統作法。

以往旅客辦理住宿登記時，傳統旅店或民宿業者大都採取紙張登記住客姓名與人數，先進的商旅頂多將資料存在內部電腦中；但大地震樓房倒塌時，這些文書與電腦資料常壓在瓦礫深處，於是便容易發生類似這次花蓮大地震後，失聯人數一直無法確定的疑慮。就算事後確認人員後，又無法確認住宿房間，導致救災進度一再拖延。與其責怪驚慌失措的老闆錯誤記憶，倒不如將網際網路的效能植入旅店住宿登記中。

個人認為，首先中央或地方政府管理單位應建立旅客住宿管理平台，接著各住宿業者須先建置各住宿場所平面圖於網頁上，若各項建築圖能登錄其中，將更有助於救災當時參考使用。最後，住宿業者須隨時將當天旅客姓名與人數和房號確實登記於雲端，以利救災人員運用雲端資訊有效救災。

此構想不但可以運用在地震後挖掘救災使用，當旅店發生大火時亦可提供消防隊員有效判斷救災作為，避免發生誤入火場救援的憾事。或許有人會質疑如此公開化的資訊是否侵犯隱私權，只要登錄時不出現旅客全名，以及網站查詢建立把關機制，如此便可將隱私權的侵犯降至最低。

（作者為國小教師，桃園市民）