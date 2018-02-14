自由廣場》房仲學加州：主動揭露安全資訊

◎ 賴佑哲

位於斷層帶上地震倒塌的大樓，要就地重建？花蓮地震後，政府公布台灣已知的斷層圖供民眾參閱。斷層線兩側風險高於其他地區，此乃眾所皆知之常識。民眾上網查詢是否位處斷層帶，顯示大家擔心自家安危，重視避險防災。然而為了常態資訊機制，促進全體安全，建立較良善的房屋交易制度，應該仿照美國加州實行法規揭露要求。

從一九九三年一月一日開始，加州法律規定，凡出售一九六○年以前所蓋的房舍，都需要揭露房子是否有地震缺失。加州政府地震安全委員會並印行房屋地震安全指引，提供買方賣方和仲介參考。仲介要取得買方簽名收到上述的指引和揭露文件，否則買賣合約面臨無效訴訟且仲介可能有法律責任。

地震安全資訊包含斷層帶和地震高風險區。賣方和賣方仲介必須把政府曾公告斷層圖和地震高風險區之資訊提供給買方。假若賣方和賣方仲介根據這些資訊無法確定是否位於斷層圖和地震高風險區之內時，則必須揭露為是位於斷層圖和地震高風險區之內。

除了地震安全外，潛在洪水區、潛在火災高風險區、潛在土石流區和土地污染區或鄰近軍事用地等都需要主動揭露，讓買方了解，才是公平交易，對民眾社會的保障。請台灣行政及立法機關盡快研擬實施。

（作者曾任職美國加州房仲業，花蓮縣民）