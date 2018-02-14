自由廣場》（青年時評）讓大學擺脫寡頭決策吧！

◎ 徐光成

十三日，教育部公布了深耕計畫的審查結果。與五年五百億元、邁向頂尖大學計畫相比，頂大所獲補助大都減少，如台大自三十億元降為十二億元、成大自十八億元降為十一億元。根據教育部的說法，深耕計畫的目標為「落實教學創新」、「提升高教公共性」、「發展學校特色」與「善盡社會責任」，因此經費上，一改過往重點補助的作法，私校、技職學校得到來自教育部的更多關愛。

資源不足幾乎是每個大學校長都會有的抱怨。然而要辦好大學，絕不是將錢灑下去就可以。近年來，不論是近日台大的紛爭、前年清大的合併事件或是屢屢傳出的私校董事會問題，在在反映大學的權力由極少數人掌握的問題。

在多數的大學中，校長以行政單位首長兼任主席，其任命的行政主管如教務長、學務長、總務長等與各院院長是會議當然成員，解釋法令章則的議事單位亦由校長所管轄。筆者參與校務會議多年，數次出現校長不顧教師或學生反對，曲解規定通過議案的情形。清華與竹教大被解釋為僅是修正組織規程而非議決重大事項，不需要通過三分之二決的門檻即是一例。在筆者與各校學生會會長、學生代表的分享中，更發現這樣的案例並非僅發生在清華。在私校當中，揭發董事會弊案的校長，被董事會停職調查，令願意發聲的教師更少，上述情形更加嚴重。

難以被課責的大學高層，更是致力於排除校內成員的監督及參與。本次深耕計畫中，教育部要求各校召開公聽會並於計畫書內附上學生意見。然而各大學遲遲不願意提供學生了解計畫的機會，致使數十校學生會會長、議長在參與教育部活動時，聯名希望教育部提供進一步承諾，落實意見收集。教育部雖承諾，但可惜的是包括筆者就讀的清華大學在內，多所學校的學生意見竟是由校方自行撰寫，而非藉由了解計畫，於討論後產生。

教育部把錢灑下去了，不論經費是否應該集中於頂大，在當前各校決策機制已出現諸多亂象下，國立學校內的權力結構應該被調整，議論已久的私立學校公益或師生董事的問題也該被重視。希望教育部能關注大學內部的民主化問題，讓大學擺脫寡頭決策，透過民主的方式自治，以落實教育部主張的大學公共化。

（作者為國立清華大學社會所學生、曾任學生會會長）