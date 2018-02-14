自由廣場》軍校校長應有任期制

◎ 張博智

新近國防部在軍事教育與人才招募上有幾項興革措施，諸如：軍士官役期延長、擴大招考預官、中正預校職生官校及預校復召國中部等，個人都深表贊同，但願各項都有配套，期使更加完善。

軍校與預校是國軍將校的重要搖籃，我曾屢屢提出建言，學校教育應就教育目標作任務性與針對性的課程設計與教育訓練；否則，預校是高中，官校是大學，那又何必成立軍官學校或預備學校！

任務性、針對性的課程規劃，形成軍校無可比擬的特色，同時也為將來擔任幹部的人儲備良好素養與職能，就像技職學校透過專業教育訓練後，不只考取了證照，更具備了相關技能，此後，在該項領域中，只要持續從做中學，必能日益精進且勝任愉快。

官校與預校當然不只是軍事職業學校，因為身為未來之將校，他得文武兼修、術德兼備，通中有專，專而能通。而學校辦教育，校長治校的領導指導作風也是關鍵要素，然而相對於一般學校，軍校校長不獨沒有任期制，而且為期都相當短暫。從另一個角度看，軍校校長猶如「過水」，如何能夠立足校園扎根教育？以是，軍校校長應建立任期制，比照一般學校校長，一任四年並得連任一屆。

或許有人說，在軍校一蹲四年，豈不過了年班經管？其實，治校辦學卓越的校長任期屆滿為何不能晉升高階？但話說回來，過了年班又如何？在軍校當校長四年、八年，作育英才，何其榮幸與榮耀！

校長是學校的靈魂人物，軍校校長不能再像走馬燈頻頻走馬換將，任期制吧！

（作者為前陸軍步兵訓練指揮部體育組上校組長）