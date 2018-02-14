自由廣場》《林保華專欄》日本感恩，中國忘恩

花蓮地震，日本人民忘不了三一一地震時台灣的援助而為台灣賑災。三一一地震至今已七年，日本人還記住。安倍首相還親自書寫「台灣加油」，令人感動。其實兩年前台南維冠大樓因地震倒塌，日本民眾就踴躍捐款，當時也提出感恩台灣對三一一的援助。相信若干年後如果台灣又有什麼災害，日本民眾還會出手，並且再次提出因為三一一地震台灣對日本的援助。

這體現日本是懂得感恩的民族。同時也實在因為有一個中國作對比而提高了台灣的地位。該年五月上旬朝日電視台一個收視率甚高的政論節目，中國媒體駐東京特派員孔健說，中國對三一一的捐助世界排名第一。他是把中國的三億（日圓，下同）加上台灣的一百五十億而名列世界第一。這種無恥行徑引發其他來賓的反駁：「台灣是台灣，中國是中國，這是事實。」

中國朝野喜歡炫富，自視為泱泱大國，然而做起「善事」總要撈點小便宜凸顯其小人嘴臉。台灣九二一大地震，中國透過聯合國聲稱外國救援須經北京同意，中國外交部還不要臉地代表台灣向參與救災的國家致謝。馬英九當政的八八風災，共軍企圖以救災為名登陸夢寐以求的台灣，被美國識破，美軍機搶先來台使國共勾結破局。這次花蓮地震，中國又越過台灣中央政府直接與花蓮縣政府通話，妄圖以此證明花蓮是它的地方政府，也偏偏有地方首長願意俯首稱臣，自取其辱。

六四屠殺導致中國被制裁，大批台商到中國發展，帶去資金、技術、人才與管理科學，中國一闊臉就變，得志更猖狂，不斷羞辱台灣，把台商當作俎上肉。香港長期以來提供中國外匯的三分之一，是外資投資中國的橋樑；香港的資本市場也為中國的經濟發展提供大量資金；但是現在也被當作殖民地無情壓榨。就是對西方國家的外企，中國也沒放棄偷盜吞併之意。過橋抽板是中共最拿手的把戲，充分說明這是一個忘恩負義的民族。

日、中兩個不同民族的表現，台灣人清楚看到，因此台日情誼日益密切，今年應該還會有進一步的發展。反之，海峽兩邊的距離越來越闊，鴻溝越來越深，「兩岸一家親」成為瘋言瘋語。

美國有個感恩節，台灣人也常說「感恩」。稍微有些人性的人都懂得這點。可是共產黨只有黨性沒有人性，黨性又貪婪無比，因此刻薄寡恩、忘恩負義、反咬一口，樣樣都來。不但西方國家，連落後的非洲國家也受不了中國人的囂張跋扈。拳匪心態的習近平是否也該在中國訂個感恩節，改造一下幾千年專制統治下日益沉淪的中國人？這比俗鬧的春節更有意義。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）