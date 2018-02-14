自由廣場》統媒證實 中國嫌棄老K押寶柯P

◎ 范姜提昂

柯粉常說柯Ｐ好好玩！要他做甚麼動作，他都願意配合。大家都年輕過，都了解那是一種反傳統的尖端、時尚快感。但當年，你我都曾經支持中間白色，值此關鍵時刻，特需客觀透視，柯Ｐ依然是白色嗎？

現象一：當綠營名嘴主張提自己人的時候，藍營附和之火熱超乎想像，一般以為這只是想漁翁得利而已。（是嗎？）

現象二：本月六日在鄭弘儀政論節目中，馬辦發言人徐巧芯語驚四座說，柯Ｐ想挖的票，一般誤以為只要淺藍，不對，他直取深藍！目前大安、文山已有十幾趴「慢慢逐漸轉向支持他」，柯文哲是國民黨最大競爭對手（搶藍票）。

現象三：徐巧芯還提到新黨侯漢廷曾PO文稱讚柯文哲，說柯Ｐ可能是台灣人都能接受的「特首人選」(https://tinyurl.com/yblv9co3)，還說「柯文哲能提供很多的人才的機會，是給非民進黨的」，也就是說，柯Ｐ當上特首後，接班的人或政務官人選可能會是「藍的或深藍的」。

新黨堪稱最紅最急統，號稱資訊直達中共中央，敢於公開談論「柯特首」必有所本；而提到「台灣人都能接受」，表示中共研判由「柯白」組成傀儡政權，可有效緩和台灣國民反抗；而事實上，中國早已擺明厭棄國民黨。

前年就有中國退將說「國民黨已經爛泥扶不上牆」；本月七日，旺報一篇題為「國民黨初選亂象大陸也看傻眼」的報導，轉述「北京重量級涉台人士」的分析，更透露「中國放棄國民黨，押寶柯文哲」已然定調的驚人消息。報導提到：

一、國民黨「難以成為兩岸和平的依託」，若不見起色，「恐難擔大任」。

二、中國對台「不會再透過特定政黨」而改以「操之在我」、「精準投放」方式。

三、不能以地方首長高度看待柯文哲，柯Ｐ中道、理性的兩岸論述，可間接促使台灣社會了解大陸，特別是年輕「柯粉」是對台大政方針最重要的一塊。

四、柯文哲將成為北京對台工作上「新的重要戰略支點」。

總之，柯Ｐ所謂的「深綠背景」難以深入人心；眼前情勢繼續發展下去，國民黨與柯Ｐ終須「搶奪」泛藍板塊；泛綠則只要斷然應戰，可望全面性歸隊。柯粉則請莫忘當年挺柯之初衷，尤須正視，統媒已證實柯Ｐ深陷中國的赤化誘導，勢難脫身。

（作者為資深電子媒體工作者）