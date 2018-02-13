二○一八台北國際書展落幕之後，接著就是農曆新年的長假了。亞洲國家除日本之外，都仍保留雙重新年，農業時代餘留的傳統也仍存在於台灣。台灣雖經日本殖民統治五十年，明治維新的西化也有所影響，但並未真正脫古求新。

台灣的國際書展，並未成為台灣書籍拓展國際版權的亮麗舞台，倒像是市民或說國人買書的嘉年華。一些外國出版的展示也拓展了台灣愛書人的視野。今年的主題國家以色列，小而強，文化力也興盛。以希伯萊文、意第緒文，甚至英、法、西班牙文書寫的作品向世界訴說這個猶太人國家的聲音，甚至包括了佔領區的巴勒斯坦人的阿拉伯文作品。

談到書，談到閱讀。從李登輝經陳水扁、馬英九到蔡英文，從一九九○年代迄今四位台灣這個仍以中華民國為名的國家的總統，也顯現了有趣的況味，喻示了台灣的過去和現在文化視野的演變。

李是戰前台灣知識份子文化人的典型，他們奮力精進，進大學前，在高等學校已讀了五百本世界名著，涵蓋政經文史哲甚至科學。他們及較早的這些世代在二二八事件後被屠殺殆盡，形成台灣文化真空，這也是國民黨中國在台灣造成的浩劫。

從京都帝大而台大農經的李登輝，不只讀他專攻領域書，在現在所稱的通識和博雅領域更廣泛吸納。陳、馬、蔡三位總統，都出身台大法律系，已是戰後中國時代的台灣人，並無日治時期台灣青年的文化氛圍。不知陳、蔡的閱讀興味，而馬之四書五經癖，倒是眾所皆知。

二戰後，台灣國語文轉換的困境，且又受二二八事件傷害，形成文化和政治雙重困境。台灣人子弟多重經濟、輕文化。辛苦打拚創造了某種程度和繁榮，卻讓出了文化這一塊精神指標。長期戒嚴，國語文教育的八股化，知識與文化教養的蒼白化與輕薄化，形成重物質輕心靈的社會狀況。世界很難從文化理解台灣，更遑論探知台灣人的心境。

相對於東亞的日本、韓國，台灣在二戰後發展面臨的瓶頸，更多是文化性的。出版與閱讀交織的社會構造並不堅實。作家與作品與當代台灣人的對話薄弱，少見光彩。相對政治的權力拚奪，文化的意義展現隱晦不明。

農曆新年的長假，如果台灣人能多一點沉澱心，好好閱讀幾本書，與台灣的作家在精神上有些對話，應該會豐富這些假期的意義，年假，書香。在思考台灣這個國家的未來時，還必須在政治、經濟之外，再加上文化的份量。尤其政治人物，多讀一些書吧！行春走廟只凸顯文化的前近代性況味，不具進步性。（李敏勇，詩人）