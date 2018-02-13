社論》要加入CPTPP不能只喊口號

花蓮大地震，各界踴躍捐輸，友邦及時支援，患難見情義。特別是日本安倍首相，揮毫寫下「台灣加油」四字，還以影音強調：「親愛的台灣朋友們，日本此時此刻與你們同在。」最令國人有感。震災是展現台日兩國友誼與共同價值觀的時刻；七年前日本三一一大地震，台灣人慷慨解囊，讓日本社會、上至皇后都銘記難忘。

不僅友誼與共同價值觀，台日在經濟與安全議題也休戚與共，尤其面對武力崛起的中國，兩國更有顯著的共同利害。對我國來說，這一形勢一年來更為明顯，隨著日本在「跨太平洋夥伴全面進展協定」（ＣＰＴＰＰ）的主導地位，由十一國參與的多邊經貿協定，下月初將在智利完成簽署；我國要加入這一區域整合，日本是不可或缺的助力。

經貿談判或加入區域整合的過程，有取有給，有得有失，主要衡量長期整體利益，沒有只賺不賠的。從而，除了在談判桌極力爭取自身利益，也須就國內衝擊預做妥善因應規劃，溝通取得共識支持並化解必有的阻力。

就此而言，三一一大地震將屆七週年之際，蔡英文政府傳出檢討改變對日本核災地區食品進口禁令，打算把地區管制改為風險管制，是適時且務實的調整。我國從三一一之後，基於輻射污染風險，禁止福島等五縣市食品進口。七年來，這一禁令對我國的利弊得失，已到了必須重新評估的時候。

不妨先從國際大局說，對日本食品實施地區禁令的，全球現今只有中國和台灣；前此南韓也這麼做，禁止日本特定地區、特定產品進口，遭世界貿易組織（ＷＴＯ）仲裁敗訴。今年初，中國主管官員告訴往訪的日本自民黨幹事長二階俊博，考慮放寬對日本食品禁令，且將成立工作小組，著手動作。台灣與中國並列禁止日本食品唯二國家，但看禁令有無必要；中國一旦解禁，台灣將成舉世唯一。更糟的，若中國撤除禁令後台灣才行動，台北跟著北京亦步亦趨的國際形象既成，對台灣是何等的傷害！

再看必要性與正當性。據衛福部食藥署統計，近七年來共檢驗十一．五萬件日本進口食品，有兩百二十件驗出微量輻射；這些產品雖符合台、日輻射標準，仍退運未流入市場。這一數據其實與美國食藥署（ＦＤＡ）早在二○一四年的公告相吻合：沒有證據證明福島核電廠事故產生的放射性核種，在美國食品供應中構成公共健康問題。

如果日本是不友善國家，台灣對日本福島等食品進口以舉世鮮見的做法從嚴處理，或許還有一些道理。事實上，日本不但期待我國解禁，基於平等互惠的原則，也才可能在雙邊及多邊經貿關係有所增進。在國際禁令已然鬆綁的大局中，日本又攸關我國突破經貿邊緣化的布局，台灣對福島等日本食品不能再如此處理這一問題。

禁放日本食品進口，本質上是專業與科學的問題，理應參考國際標準及慣例應對。然而，在泛政治的台灣，儘管哈日族居絕對多數，年輕一輩尤然；視日本如寇讎、與中國一樣仇日者，仍活躍於政媒。進口日本核災地區食品經政治操作，因此容易失焦。從政治上說，沒有主政者會愚蠢到開放有輻射污染的食品進口，拿國民健康開玩笑。衛福部日前表明，永遠不會准許進口輻射污染食品，但會根據國際慣例，保障國人食安情況下，適時調整做法。不過，做對的事，也要講究方法。前年十一月，行政院在三天內全國召開十場公聽會，遭質疑有違程序正義，公聽會發生衝突，是為前車之鑑。同時，開放之後，也須確實查核檢測，才能食安無疑。

適當處理福島等日本食品進口，只是我國突破當前經貿困局的挑戰之一。美國卸職官員近日有關「美豬牛雜不解禁，台美ＦＴＡ沒得談」的談話，也是剴切之言。外向經濟的台灣，不能再閉門政治惡鬥，讓尋常百姓在困頓的大局中繼續只求小確幸為滿足。打破困局，要有開放面對挑戰的準備；要加入ＣＰＴＰＰ，同樣也不能只喊口號。