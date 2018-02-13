自由廣場》被轉型正義遺忘的蔡東華昆仲

◎ 蔡國顯

台藝大旅日曾連榮教授，在其臉書上追憶蔡東華僑領：「紀念一個默默帶動台灣進入彩色電影時代的先驅蔡東華先生」，文中描述蔡東華在日本東寶電影公司和石原慎太郎（前東京都知事）當演員，主演「日蝕之夏」之事。

蔡東華和其胞弟蔡東隆，均畢業於當時日本第一名校京都帝國大學，隨後蔡東隆考入京都帝國大學醫學院，畢業後懸壺濟世，直至西元二○○○年終老異鄉─京都。筆者受筆名「黃仁」的黃定成博士之鼓勵，正積極編著蔡東華一生事例，曾訪談蔡東華長媳，她表示：蔡東華和蔡東隆昆仲雖旅居日本，都以身為台灣人為榮，時時關心台灣的發展。當時蔡東隆醫生體認日本物價之高，不忍台灣同胞生活困苦，而多次接濟台灣流亡海外異議人士，因此被台灣情治單位盯梢，此後更被列入「黑名單」，終其一生都無法返回故鄉台灣。

日籍著者「草川八重子」有著作一本日文書《蔡東隆醫生傳記》，描述蔡東隆的一生，仁心仁術，博得了最值得信賴的醫師美譽，且時時關心著祖國台灣的興衰。發行者是「田村能史」，發行所在京都上京區。蔡東隆醫生娶了日本人「織部俊市」之後，能入籍日本而不入，反而要求他的太太改姓名為「蔡絹」，夫妻二人鶼鰈情深。蔡東隆過世之後，他太太也寫了一本日文書《天國的蔡東隆》，來追憶懷念夫婿，編集者也是「草川八重子」，發行者是「山口美豊」。台灣媳婦「蔡絹」二○○二年也已仙逝。

蔡英文政府在標榜轉型正義的同時，我們國內相關單位應該還給一生關心台灣愛台灣同胞的華僑蔡東隆醫生和家屬，恢復其名譽清白。

（作者為導演，電影碩士）