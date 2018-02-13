自由廣場》（北社論壇）執政的務實與理想

◎ 李川信

二○一六年的大選，民進黨受到台灣人民的託付，得以完全執政。兩年來，務實的維持著中華民國體制，也交出具體的成績單。

為落實轉型正義，《軍公教人員退休資遣撫卹法》的年金改革，達到世代正義、國家財務永續經營。為促進政治革新，通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》；並以《促進轉型正義條例》，平復司法不法，開放政治檔案，清除威權象徵，保存不義遺址─如人權園區等。同時推動《國家語言發展法》，展現國家多元文化，並使受到「一元語言政策」傷害的各族群語言，於國家資源挹注下，得以傳承、復興與發展。

為翻轉台灣教育，運用《實驗教育三法》，讓多元特色學校得以呈現新契機。教育部課審會將高中國文課綱文言文比例，由四十五％至六十五％下修為三十五％至四十五％，選文篇數則由三十篇降至十五篇。國教院在社會領域課綱草案，將高中歷史課綱由傳統的學習進程─「台灣史、中國史、世界史」，改為「台灣相關分域討論、中國與東亞的交會、台灣與世界」，以專題呈現培養學生思辨能力，此舉不僅大幅減輕學生的課業負擔，同時也翻轉台灣的文史教育。

長期受國人詬病的公投法，以高門檻設計阻礙公投的進行，現在終於修正成為真正可提案可公投的公投法。

在國防方面，重啟長程飛彈量產，落實潛艦國造，提升國防戰力，深化國防自主。面對中國無止境的打壓，蔡英文總統總是沉穩以對，不亢不卑，不承認九二共識，不向中國惡勢力稱臣。

這些改革與堅持，理當獲得國人認同，然而改革若只做半套，不僅期待者失望，也難消弭反改革者的不滿。轉型正義能否彰顯以導正法治及人權？公投法修正卻設限議題，如何確保直接民權的行使？台灣人追求的理想─透過制度建立「真正的主權國家」，是否涵蓋在施政的核心藍圖中，以求慢慢實現？面對國家認同長期遭受扭曲，不該因「務實」而喪失「理想」。

期待民進黨政權勿忘其黨綱所楬櫫的台灣價值─正名台灣、制定新憲法、在適當時機舉行公民投票，以彰顯台灣為主權獨立的國家。更期待一個務實的理想主義政黨，帶領台灣人實現台灣夢。

（作者現任台灣北社社長）