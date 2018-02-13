自由廣場》危老屋補強有用嗎？

◎ 胡偉良

二月六日花蓮強震造成了統帥大飯店等多棟房屋倒塌，有當地民眾指出，其中統帥飯店早有進行過結構補強，騎樓中明顯增加了鋼柱的支撐，卻仍然出現一樓結構崩解，建築物明顯傾斜。

老舊建築物因為結構老化，結構強度會逐年遞減，若期間再有改建加建，使整體結構弱化，更易導致建築物坍塌；補強建築結構只是爭取逃生時間，並無法加強抗震力。

目前全台共有五十二萬多處的屋齡超過五十年以上，低層的老舊建築物，由於當年並無抗地震力的要求，沒有考量到樑柱系統的地震水平力傳遞，沒有做到樑柱鋼筋的互相延伸，所以樑柱接頭並不穩固。

雖然我們的建築設計法規規定房屋的抗震主要是靠樑、柱系統來達成，但實際上建築結構的力量傳遞是把加在樓地板的重量和地震時（因物體重量所衍生）的水平力透過樓板傳給小樑和大樑，再透過樑柱接頭，傳給柱子，之後再透過柱子和牆壁再往下逐層傳遞，直到地下，再經由地下的（牆）壁體和基礎版傳給四周的土壤，讓土壤來吸引上方傳來的能量。

因為地震所造成的傷害最主要來自柱子斷裂（崩裂），柱子崩裂所造成的毀損常導致空間的擠壓（樓與樓之間的空間消失），也因為這種擠壓的發生非常快速，使得置身其中的民眾來不及逃生。

而當前通用的建築結構補強，大多只是把柱子加大，或只是修好原有的牆面，但這些並無法加強結構安全。而把柱子加粗加大（每側至少加寬四十公分）和設置混凝土牆壁，會使得室內使用空間變小，加上費用不算便宜，以一般老舊建築物而言，原本柱子間距就不大，若再把柱子加大、增加牆壁，那麼室內的使用空間會大幅縮減。而用以傳遞地震力的樑柱接頭的強化，其施工難度更高，效能仍有疑慮，花費也不便宜。

再加上一般這些低層樓的老舊建築物多係採用獨立基腳型態，其地下部分的改善、改良，牽涉到原本地下結構的大幅度改造，更是工程浩大而難以執行。

綜上，對四、五層樓的老舊建築物而言，補強改善常常只能做到保全生命而已，很難達到整體結構安全的改良，基本上是治標不治本。而追根究柢，改建才會是最徹底而有效的解決辦法（保命又保財）。

（作者為營建管理博士、法學博士；現任台北市、新北市老屋改建發展協會理事長）