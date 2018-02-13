自由廣場》空勤紅鷹墜落的悲哀

◎ 張豐麟

空勤總隊黑鷹直升機編號NA-706二月六日晚從蘭嶼機場起飛後失事，全新的UH-60M黑鷹直升機為何剛交機不久就失事，讓人疑惑，因為台灣訂購的六十架UH-60M合約總價值達到三十一億美元，換算下來平均每架單價為五千一百萬美元，相較於日本及韓國採用單價僅一千萬美元的AS365及AW-139型直升機，台灣的空勤總隊擁有全亞洲最貴的勞斯萊斯等級機隊。

經檢視當初發價書（Letter of Acceptance，LOA）的採購內容，不禁令人大吃一驚！台灣採購這六十架UH-60M，附加了六十九具AN/APR-39A（V）2雷達警告器、六十九具AN/ALQ-144A（V）1紅外線反制系統、六十九具AN/AAR-57通用飛彈警告系統、六十九具AN/AVR-2B雷射警告器、一百二十座GAU-19/A 12.7mm三管式電力旋轉機槍等高檔配備，但是卻沒有空勤總隊執行跨海救援最需要的「緊急落海浮筒」。當初口口聲聲說黑鷹直升機性能優異非常適合作為救難直升機的高官們，現在是否會為自己當初任意移撥陸軍黑鷹成為空勤「紅鷹」直升機的錯誤決策感到抱歉呢？此等胡亂撥用裝備，與預算法的立法精神背道而馳，如今證明更是草菅人命。

現在空勤的十五架黑鷹直升機，在戰時仍將回歸陸軍管制投入作戰，簡言之，這批直升機是陸軍的資產並非空勤總隊。接下來機齡約四十年的畢琪B200型也將汰除，到時候空勤總隊將僅剩下快要三十歲的AS365海豚直升機。今年陸軍將再次移撥十五架黑鷹直升機給空軍救護隊，屆時空軍救護隊所轄十三架S-70C海鷗直升機，建議內政部應積極爭取移撥空勤總隊，因為這幾架S-70C其實與美國海巡所使用的JayHawk系出同源，相當適合海上救難使用；同時爭取移撥松指部的部分畢琪1900以延續定翼機的操作能量。

空勤總隊其實自扁政府任內就開始進行「機隊更新」，編列預算並於九十五年一月二十四日函報行政院「充實消防救災及海空偵搜反恐直升機五年中程計畫」，規劃購置十二架直升機，預計總經費為五十九．五二億元，但因為低於市場價格過多最後流標。這筆預算拿來對十三架S-70C海鷗直升機進行中壽期零件更新及性能提升，並加裝「緊急落海浮筒」，實已綽綽有餘。最重要的是，這批直升機是符合空勤總隊需求的民用規格型號，而且產權確確實實屬於空勤總隊自己，無須擔心何時將被抽調而面臨無機可飛的窘境。

（作者為國立台灣海洋大學航運管理所碩士，論文曾獲ＡＴＲＳ全球空運年會錄用）