自由廣場》「恢復徵兵」是假議題

◎ 于則章

俄羅斯入侵烏克蘭併吞克里米亞後，使得包括瑞典與立陶宛等歐洲國家紛紛恢復徵兵制；而近二年來，中國不時派軍機與軍艦在台灣周邊空域與海域進行演訓，讓台灣民眾有如芒刺在背，監察院日前又公佈調查報告質疑政府全募兵制的成效，更使得台灣要求恢復徵兵制的呼聲一直不絕於耳。

然而，如果從法律的層面來看，在憲法第二十條規定：「人民有依法律服兵役之義務。」仍未透過修憲予以廢止的情況下，要說台灣已經廢除徵兵制改採全募兵制，顯然是大有疑問的！

先看法國。法國總統馬克宏在一月十九日表示，將恢復十五年前廢止的徵兵制，不分男女，徵召十八到二十一歲的青年入伍，入伍期間為一個月，以對抗恐怖攻擊威脅。法國徵兵雖然無分男女都必須要入伍接受軍事訓練，但役期卻僅一個月，與台灣在實施全募兵制後，役男仍必須入伍接受四個月入伍訓練和專長訓練，兩相比較之下可以知道：台灣目前所實施的「全募兵制」不過是大幅提高志願役的士兵員額，並由其來擔負第一線的戰備任務，徵兵制事實上並沒有真正被廢除。而且由於必須受四個月的軍事訓練，台灣義務役士兵的軍事素養會遠比只接受一個月訓練的法國義務役士兵更為扎實。

至於同樣恢復徵兵制的瑞典，一樣無分男女都必須服役，役期一年，但卻是採取抽籤的方式挑出大約一萬三千人接受軍事訓練，並非像台灣役男都「人人有獎」。至於自二○一五年九月起恢復徵兵制的立陶宛，則是每年徵召約三千五百名新兵入伍服役九個月，且其徵兵制預計只實施五年。

這些恢復徵兵制的歐洲國家，或者是像法國為因應反恐需求，將徵兵當成輔助性的補充兵力；再不然就是像瑞典與立陶宛因為人口實在太少（瑞典約一千萬人，立陶宛約二百九十四萬人），軍隊分別只有約五萬二千人與一萬二千人，規模不足以保衛國家安全，才必須透過恢復徵兵制來應急。

我們可以說，台灣在修憲之前，事實上仍然維持著徵兵制，沒有所謂「恢復徵兵制」與否的問題。目前台灣所面臨的問題在於：是否要重新檢討雖無其名但有其實的徵兵制的役期，是否該酌予合理延長，並在訓練完成後派到部隊填補戰力空缺，以及在軍事訓練上如何更精進完善，打造出一支真正具備強大戰力的現代化軍隊來保家衛國，才是重點。

（作者為公務員，台北市民）