鏗鏘集》三級貧戶不能當總統？

柯Ｐ的確很紅，人家說低端的不能住北京，他就說台灣未來三十年不會有三級貧戶當總統。這句話歧視窮人，不合台灣價值，邏輯不通，也與台灣經驗不符。

台灣曾選出過四個總統，有一個自稱出身三級貧戶，但阿扁大學畢業當律師，已經「窮人翻身」，當總統也以貧苦身世自豪，鼓勵窮人子弟上進，不像柯Ｐ高傲，否定窮人小孩翻身的機會。

台灣經驗反而可以預言，未來台灣難有大富豪當總統。台灣有幾人比連爺爺更富有？但連爺爺兩度上陣，兩度敗給阿扁。連少爺挾他老子的錢堆選台北市長，也敗在柯Ｐ手上。財富並不決定一切。

不懂柯Ｐ為何拿當總統作為窮人翻身的標準，好像只有當總統才是人生的成就，但四年才選一個總統，就算每人都只做一任，三十年也只能出八個總統，機會極低，不但「貧戶」難，有錢人也難。

柯Ｐ應該不是要否定自己，他父母不是貧戶，他更非貧戶；他也不是論述選舉經費太高，貧戶負擔不起，或社會地位與收入層級的移動阻塞，窮人永遠難以翻身。

他的理論是三級貧戶沒有電腦、手機，小孩要翻身不可能，但他又吹從國小到高中教育全面電子化，希望人人有iPad，自己買不起的「國家免費給」，並提供免費網路，提供所有課程錄影。

既然電腦、手機如此神，問題如此簡單，柯Ｐ要實現「網路人權」，讓人人有這套工具，那窮人孩子為什麼就不能翻身成醫生、企業家、律師、教授、會計師？為什麼不能出總統？

民主制度可貴在公平競爭，弱勢得到照顧，有機會翻身，但以總統高位做標準，武斷論定貧戶沒有機會，只凸顯自己傲慢與糊塗！

（作者王景弘，資深新聞工作者）