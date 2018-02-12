社論》在雪地裡看到熊的足跡？

一週以來，原本風光無比的全球股市瞬間風雲變色，多頭市場遭逢一場突如其來的霸王寒流，溫度劇降，到處飄起大雪，寒意直透投資人的心中，熊市可能已經在雪地裡出現足跡。這場長達九年的股市盛宴即將曲終人散，可說成也美國，敗也美國。此波牛市起因於美國為了防止次貸風暴蔓延全球，造成一九二九年全球大蕭條翻版，因而採取非傳統貨幣政策量化寬鬆QE大印鈔票，以解決燃眉之急的流動性危機，而各大央行也有樣學樣、於是QE大行其道，造成全球鈔票淹腳目。

這次全球股市重挫，究係漲多回檔的正常「修正」，抑或漲勢到頂的回挫，各方看法不一。事實上，此波全球股災到底是多空行情的轉折，或是多頭行情只是走到半路，即使神仙亦難論斷，只能憑著過去的經驗去猜測。不過，吾人倒是可以根據幾項指標，做為判斷的依據。首先，此一多頭行情係因資金寬鬆之故，各界並無太大爭議。全球幾大央行動輒印出上兆美元的鈔票，並以幾乎零利率的超低成本釋出，而此一龐大資金未進入賺辛苦錢的實體經濟，反而蜂擁進入金融市場大玩金錢遊戲，主要在股市與房市，乃造成罕見的長期牛市。因此，若稱比特幣是史上最大的泡沫；那麼此波九年之長，且美國、德國等成熟經濟體股市甚至上漲數倍之多，稱之為史上第二大泡沫，堪屬當之無愧。所以，全球股市與比特幣一起回檔，其實有脈絡可循，並不令人意外，因為全球之經濟基本面實在不足以支撐兩大泡沫。目前若不適時修正，等到泡沫同時破裂，對全球經濟的衝擊，實不堪設想。

其次，股市是否為泡沫，最終的檢視標準則為基本面，不能陶醉於漂亮的技術線形。那種以量價做出來的漂亮線形，往往也在醞釀完美風暴。所以，股市最後的判準仍在基本面的良窳，包含企業獲利能力、專業程度與前景展望等，才是行情能否持續的關鍵；若是利用一個新題材做為炒作的主題，以籌碼強力拉抬，最終必然力竭，很多股票在炒至天價後呈現自由落體現象，箇中緣由在此。其實，投資的最重要標準就是本益比，本益比太高，就像飄浮在空中的風箏，無論飛得多高，最後斷線而墜落，乃必然結局。就美股而言，帶頭大漲的谷歌、亞馬遜、臉書、蘋果等本益比高得驚人，每家市值都可排進全球前二十大國家之列；有些甚至虧愈大漲愈多，如特斯拉、UBER等，而部分沒有營收的新創產業，也被創投業者捧為估值超過十億美元的獨角獸（UNICORN）。如此看來，美股帶領下的全球股市是反映基本面而奮勇前進，或者是向著飄揚紅旗衝刺而被亂刀刺死的蠻牛？答案不難判斷。

其實，投資股市的主體是股票，如此才能參與資本市場的運作，分享企業的營運成果。而投資致勝的要訣，無非是選擇低本益比、高殖利率、低股價淨值比、財務健全，且經營者操守品德良好的企業予以長期投資，不但可以永續累積個人財富，甚至儲蓄為退休生活的老本。這才是正確的投資之道。遺憾的是，近年金融業強調金融工程創新，於是千奇百怪的金融商品層出不窮，各種強調避險、以小博大的產品，如選擇權、指數期貨、ETF便喧賓奪主，成為交易的主體。不但股市可能變質為賭場，那些衍生性金融商品也可能對市場形成強大的反噬賣壓。目前衍生性商品的規模已經大到足以左右市場動向，尤其華爾街已是全球衍生性金融商品重鎮，部分意氣風發的金融工程師往往創造出連專家也看不懂的商品，不知道這是在造福人類或危害文明社會？

股市漲多必跌，跌多必漲，絕對沒有例外，正確的態度就是「不憂亦不懼」。可笑的是，部分國家領導人喜歡把股市上漲當成政績，甚至在國情咨文裡我自吹捧一番；就像GDP是國民經濟生活的實況統計，卻被政客當成爭取選票的工具，於是各種違反自然規律，揠苗助長的政策紛紛出爐，反而傷害了經濟的周期性循環。投資有時看來很困難複雜，其實只要不擴張信用，只在低檔買股，更不要受到奇奇怪怪的衍生性商品之誘惑，則不管牛市或熊市，心中自然沒有罣礙，就有可能成為贏家。