自由廣場》（澄社評論） 抗議與警察

◎ 林佳和

哲學家阿岡本：政治最核心之謎，不在主權，而在政府，不在上帝，而在天使，不在君主，而在部長，不在法律，而在警察。台灣的抗議行動一向不少，警察處置方式常為關注焦點，從幾年前三一八，去年世大運，到最近反勞基法「遊街」中的抓上車再丟包，都是如此。

以反勞基法的丟包為例，由法律觀之，涉及的是警察執法大量出現的管束：拘束人身自由，限制行動，短時間的、預防性的、警察限制與剝奪自由。如此警察標準措施，雖被認符合歐洲人權公約，但具體適用上常生爭議。以集會遊行來說，重點在於預測具體情狀，必須回到關於是否存在危害的判斷上，單純「違反集會遊行法之意圖」，不足以合理化警察管束干預，包括預防性管束，除非有更清楚的行為威脅，而單純遊街顯然不夠。如果先管束、再驅離，依歐洲人權法院見解，必須以驅離合法為前提：警察驅離命令，必須清楚、明確，義務人拒絕離開現場，然後，管束必須清晰的連結到驅離，符合比例原則。由於管束侵害人權情節重大，必須綁於「預防犯罪行為發生」，以防止刑事可罰行為為對象，方足當之。由此描述來看，一二二三的警察執法，確實值得檢討。

當代是「愛批評之市民」時代，西班牙街頭運動者說：「現在就要真正的民主」（Democracia real YA!），時代雜誌把「社會抗議者」選為二○一一年度風雲人物，政治觀察家言道：人民不再自溺自哀於永遠的無力感，不想徒呼「我們沒辦法改變什麼」，取而代之的是「憤民」，經濟學家Peter Jay說，民主就像咬住自己尾巴的蛇，開始在吞噬自己。面對「破碎的社會」，不甘無奈，思索新的民主與政治，都述說著抗議行動的重要性，或許，警察面對集會遊行的正確執法，是一個重新體認、使其得以發揮民主意涵的必要開始。

（作者為國立政治大學法律系副教授）