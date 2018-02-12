自由廣場》花甲影評賀歲片

◎ 高志仁

二○一七年是台灣影視豐收年，《紅衣小女孩2》、《血觀音》、《目擊者》、《52赫茲我愛你》、《報告老師怪怪怪怪物》、《大佛普拉斯》、《帶我去月球》等不同風格類型台片能量噴發，總體票房大幅超越前一年台片只佔全台電影市場五趴左右的規模，成為後「海角」時期另一波高峰。

電視劇集方面也是鬧熱滾滾，集合各類型影集的「植劇場」系列以及《麻醉風暴2》和《戀愛沙塵暴》等精彩作品，引發觀眾追劇風潮，其中《花甲男孩轉大人》於去年中播出後更是口碑轟傳，網路討論熱度居高不下，收視率稱冠「植劇場」系列。繼播出一刀未剪完整版後，接著推出電影版《花甲大人轉男孩》，彷彿總結去年台灣在地影視熱潮的圓滿句點，成為今年初最受矚目的溫馨親情賀歲片。

從《花甲男孩轉大人》到《花甲大人轉男孩》，片名轉繞來自電影版的穿越梗，劇組映後現身戲院時，我問瞿友寧導演沒看過電視劇有沒有關係？導演回答平穩練達，說沒看電視劇影響不大，看過了則多點體會，也建議回頭看了電視劇再來二刷。其實導演講的後半段才是重點，委婉道出這就是一部延伸自電視劇共存共榮之作，花甲戲迷進了戲院才能開TURBO（借用電影台詞梗）盡情享用的一齣很鬧、很雜的家庭溫情小品。

在這前提下，有些影評提到的劇情過於單薄、情感不夠細膩、故事不夠完整等就不再是缺點，而是等待花甲戲迷前去編織完成的開放作品，劇終散場沒有固定的時間，而是在每一次觀眾融合前戲積累情緒填補空缺的時刻。

其實，即使沒從頭到尾看過電視劇，台灣觀眾對花甲熱潮大都或多或少有耳聞，不太可能在完全對花甲家族全然陌生的狀態下走進電影院，這是本片上映的龐大利基，也讓人想起盛行於半世紀前的黑白台語電影。當時觀眾成群樓頂招樓腳阿母招阿爸看得津津有味的家庭倫理愛情悲喜劇，有評論視為廉價流俗的娛樂，實在是低估了其中常民的感動，以及在地語言台語的共鳴魅力。

準此，有人說本片加入的金士傑是最感人的橋段，甚至是觀眾的福氣。這點我比較不這麼看。父女情深總是讓人有感，華語對話著實令人動容，然而在花甲家族劇場終究只是外掛，屬於花甲戲迷會社裡的集體情感密碼，才是悠遊花甲電影連結台語片傳統的核心質素。

（作者為「一中不合作」部落格版主，http://kotsijin.blogspot.tw/）