自由廣場》一坪換一坪的迷思

◎ 李昇權

花蓮大地震造成多棟房屋倒塌，台北市列管須拆除重建的海砂屋進展牛步化；台北市長柯文哲受訪時表示：台北市都更一定要做，力道會越來越強，並強調民眾心態要改變，不要幻想一坪換一坪，外加車位、興建期間的房租，然後一毛錢都不用出，世界上有這麼好的事？引起媒體及網路廣泛討論，其建物是否可以一坪換一坪，外加車位，實際上還要看住戶持有土地劃分、地坪多寡及地點優劣而論。

台北市土地劃分、建築法規及都更條例都有明確規範，土地大致劃分為商一至商四及住一至住四等，建蔽率及容積率也有明定，若住戶臨馬路土地劃分屬於商業用地或住三─一則有高容積率，住戶條件若好，興建期間有房租且能分回的建坪自然就多，但市區老舊公寓又大多屬於住三，其建蔽率為四十五％、容積率為二二五％，也就是說一地坪法定容積可建二．二五建坪，若加上基礎容積及都更獎勵或可達三至四建坪間，對於三層樓以下持有土地較多甚至於是空地的住戶或地主，可能一坪換更多，然四、五層樓的老舊公寓持有土地較少，要一坪換一坪，外加車位，則相對比較困難。倘海砂屋僅是舊地重建，則獎勵增加的量體有限，建商成本難轉嫁給購屋者身上時，難免需要求原住戶貼補差額。

郝龍斌在競選連任時曾推出老舊公寓更新專案及台北好好看政策，老舊公寓更新喊出「一坪換一坪」、「保證室內面積不縮水」、「有錢自己賺」，只要是台北市三十年以上、四和五層樓公寓佔基地三分之一以上，為完整街廓或兩千平方公尺以上，且有一半住戶同意，就可以向市府提出申請，最高可達現有容積兩倍。另台北好好看政策則有個案被法院判決違法撤銷，監察院亦對於台北好好看政策提出糾正。郝龍斌再任四年推行結果，老舊公寓更新專案因整合及審核問題重重，大都以失敗收場；台北好好看政策則有少數的企業大樓得到更高的容積獎勵。但該等政策也引來許多學者及民間團體的抨擊，認為容積鬆綁可能後患無窮。

連勝文於二○一四競選台北市長時提出都更政見「一坪換一坪、樓梯換電梯」，丁守中現也提出「一坪換一坪，外加車位」政見，嗆柯文哲作不到的他選上台北市長一定辦得到，但倘無法突破郝龍斌失效的困局，政策喊的再好也難免淪為選舉口號而已。

（作者為退休金融人員，新北市民）

大幅容積獎勵增加都更誘因，行嗎？

◎ 林清淵

柯文哲認為都更一坪換一坪是民眾的幻想，周錫瑋與丁守中先後跳出來批柯文哲，主張應該以大幅容積獎勵方式增加都更誘因，「一定辦得到一坪換一實坪，外加一個停車位」。選舉到了，政治人物亂開支票的惡習又來了。

早期建築和消防法規不齊備，屋齡卅年以上的舊公寓臨路而築，梯廳、走道間合併在主建物權狀中，號稱「零公設」，室內坪數實際上略低於權狀的九成。現在建物因避難逃生，須預留通道，增加樓梯、救災中心，必要時召開審查會，建蔽率與容積率大幅限縮可建築面積，還另增加約卅至四十趴的公設比，增建大廳、健身房、游泳池等；今年元旦起，雨遮屋簷已改成不計坪、不計價，種種規定累計下來，原有一坪只剩不到○．二坪，為什麼不去算都更前後，房產加地產的總值有無增減，而硬要給選民包著糖果的毒藥？

雙北又位處斷層帶、順向坡、土石流、土壤液化等地質敏感區，地質不夠穩定安全，綠地公園比率排行又是世界前低，建蔽率、容積率因已湧入全國菁英而擁擠，都更本已有容積獎勵五成，如果又要以大幅容積獎勵方式增加都更誘因，而不是以整體國土規劃，疏散居民到他縣市的區域均衡方式，即使僥倖躲過地震天災，戰爭、核爆、水災、風災、雷擊停電等也可躲過嗎？艾瑪颶風讓美國佛州短期內撤離五百多萬人，高速公路、加油站、機場等長龍造成交通大癱瘓。雙北城有這種疏散撤退能力嗎？

沒有專家理性評估就開支票要鬆綁法規，不可能帶給人民真正的幸福，政治人物為了選票競相開支票唬弄選民，大幅容積獎勵方式增加都更誘因，只能頭痛醫頭，當事後證明他的政策錯誤時，他已不在其位，這不是負責的方式。

（作者任職營建業，台中市民）