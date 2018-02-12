自由廣場》從黃冠棠院長看管中閔教授

◎ 陳昭姿

根據二○一五年七月廿三日中時報載，時任台大醫院院長黃冠棠，因為兒子當年申請台大住院醫師，為了避嫌，避免引起院內同仁不必要的壓力，尚未屆齡的他，以家庭理由提出辭呈，提早退休。文中強調，黃冠棠專精於肝炎、肝癌、肝硬化治療，是國內肝臟權威，自二○一三年八月上任後鮮少在媒體曝光，行事低調，在前一年大選處理柯文哲MG149案時，被院內醫師極力誇讚開會有效率、目標明確不拖延，是相當為人敬重的院長。

反觀管中閔先生，參加台大校長遴選，事先未揭露其台哥大獨董身分，而身為遴選委員的蔡明興董事長，同樣未於事前與選舉當日揭露他與候選人關係。根據報載，管先生當選後引起爭議時才說明，將依照法律規定，在上任前辭去營利事業機構職務。支持者強辯，蔡董事長一票不足以影響大局，反對者則認為，蔡董事長根本不宜擁有那一票。

台灣大學是國立大學，擁有龐大公務預算，更是台灣人民心目中的最高學府。台灣大學校長地位何等崇高，被要求德高望重品學兼優，只是恰如其分。如果教育部與遴選委員只以最低的道德標準─法律檢視之，與我們檢視一般政客之水準，有何不同？如此，台灣大學不值得做為最高學府，台大校長更不配擁有最高社會聲望。

對於此次遴選爭議案，因涉及資訊揭露、利益迴避乃至學術倫理等重大爭端，校內師生千人以上連署，並獲得卅五名代表同意，要求緊急召開校務會議，目前預定春節假期後召開會議。我們期待且要求，對於校長選舉過程，台灣大學不能降格到以基本法律規範之，台灣大學必須持以最高道德倫理標準檢視。

（作者為國立台灣大學校友）