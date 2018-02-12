自由共和國》湯雅雯／破除初二回娘家的「傳統」

湯雅雯／文學評論者

農曆新年快到了，大年初二回娘家是台灣傳統習俗，但為何一定只能在初二回娘家呢？常見的民間說法有兩種：一是出嫁的女兒回來，會把娘家吃窮、帶來霉運；二是出嫁的女兒已是別人家（夫家）的人，因此限制出嫁女兒回家過年的時間。

我們可以從幾個面向來討論初二回娘家的習俗。

首先，是習俗源起「重男輕女」的觀念。早年為農業社會，靠人力耕作，農事需要氣力大的男丁，因而看重能幫助家庭經濟的男性，貶低沒有生產力的女性，衍化為「重男輕女」的歧視，如今男女都能謀生賺錢，支撐家庭經濟，已不受性別限制。

再來，傳統意義上的「傳宗接代」已不存在。古代中國為宗長制，以血緣嫡庶為紐帶，由正妻所生的長子管理全族，如《禮記．王制》就記載周代貴族的宗廟制度。舊時傳承宗長制來維繫各房宗親，現代社會家庭結構改變，從大家族轉為小家庭，不再強調宗親，遑論修族譜、建宗祠、立族長、設族規，已無傳統意義的「傳宗」。

至於「接代」，真正意思是各家希望姓氏傳承下去，不同於父系宗法社會，二○○七年立法院修改《民法親屬編》，不再強制子女依從父姓，二○一○年開始成年子女擁有姓氏選擇權，不需父母同意。換句話說，男、女性可以自由選擇是否傳承姓氏。

而在婚姻平權民法修正案通過後，甚至有人提出，「初二回娘家，到底要回誰家」的問題，認為會打亂傳統，實在匪夷所思。姑且不談其中的性別刻板印象，現代社會跟農業社會已有劇烈差別，生活方式大有不同，不該不加思索的遵守，需要重新檢視這個傳統有無必要。

傳統是人們依據生活習慣、價值觀所建立的，當人們生活改變，傳統便有可能跟著改變，絕對不是一成不變，傳統跟生活緊密相連，互有關係，只遵守形式上的傳統一點意義也沒有。

從文化的角度來看，過年習俗之所以存在，是先人想要討個吉利，因而生成各種儀式，表達對於未來一年事事如意的期待。初二回娘家，本意應是農業社會交通不便，先人對於出嫁女兒的關懷，希望能在過年時節也能見面，卻被扭曲本質，所謂吃窮、帶來霉運的說法，不過是求吉利求到走火入魔，將不如意怪罪到出嫁女兒身上罷了，無中生有的民俗禁忌，卻死板板的綑綁一代代女性。

隨著社會變遷，台灣在婚姻狀態、家庭組織出現很大的變化，海外工作、跨國婚姻更是常見，例如初二回娘家，海外工作者及新住民如何能遵守呢？初二車潮，又有多少小家庭年年疲憊奔波，就為了吃一頓艱辛的娘家飯？

舊時農業社會生成的禁忌，已無其存在必要與意義，女性犯了那些禁忌，真的會影響娘家？在教育普及的現在，何苦跟隨這些胡說八道起舞，如果老一輩轉不過來，那就從我們做起。

行政院於去年年底公布「消除對婦女一切形式歧視公約」第三次國家報告，展現二○一三年至二○一六年間，提升女性人權的具體成果，可惜尚未破除男尊女卑的社會架構，尤其在歧視女性的民俗儀式、禁忌上，需要有更多的顛覆，方能營造性別平權的台灣社會。