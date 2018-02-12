自由共和國》吳治平／年輕人拚體改被上銬 暴露民進黨執政無能

◎吳治平

改革，是小英總統的執政主軸。任期尚未過半，她已經啟動了多面向的重大改革；面對伴隨改革而來的毀譽參半，小英也強調「不能因為怕得罪人就不做事，不然選我做什麼？」充分展現她堅持改革的決心與勇氣。對於改革，賴清德院長也說得情真意切：「台灣此刻進行的改革是歷史大工程，希望大家相信台灣，看見台灣美好未來。」但改革要成功，除了政治領袖的願景與決心，同樣重要的，是執政團隊把理想付諸實現的執行力。最近醜態百出的體育改革，就暴露了一個殘酷的事實：民進黨空有理想，卻執政無能！

對於體育改革，民進黨的誠意十足，毋庸置疑。去年世大運期間，小英總統就喊出「國體法不修，對不起選手」；國體法順利修法後，小英又提出「金牌入股計畫」，號召全民加入自己喜愛的運動協會來一起挺選手。和其他重大政策如前瞻計畫、年金改革、同志婚姻及最近的勞基法修法等不同，體育改革不但未見反對黨和民間團體強力抗爭，對於國體法修法，所有的在野黨更罕見地有志一同、鼎力相挺，修法過程也因此異常順暢。最重要的是，由於運動協會三不五時爆出的醜聞弊端，台灣體育亟需大刀闊斧改革，更早在民間有高度共識。「好想贏韓國！」是台灣人共同的心聲，但大家都心知肚明，若不徹底改革運動協會，這只是個遙不可及的夢想。

因此，體育改革在小英總統諸多改革的清單中，理當是個送分題，可以輕易端出讓全民有感的改革政績。但自從國體法修法通過，開始進入執行過程，體育改革展現在國人面前的，卻是一幕幕荒腔走板、令人瞠目結舌的荒謬劇。

國體法修法的基本精神，是開放全民進入各單項運動協會，希望藉此打破長久以來協會被少數人把持壟斷的現實。但這個立意良善的修法，卻因為體育署的草率輕忽，一上路就演出超級大暴投！

首先，民眾可以針對自己想參與的單項運動協會，在網路上以預報名的方式申請加入會員。結果，預報名在表面上看來真的十分踴躍，在各協會共計高達十八萬人次以上，行政院長賴清德及體育署長林德福都喜孜孜地以此作為體育改革成功起步的政績。但其實這超高的人數，只是各協會舊勢力蒐集來大量人頭名單後，再相互換人頭、灌人頭的結果。以最早公布入會結果的羽協為例，當初預報名人數將近一萬九千，但最後實際繳費者僅寥寥四百多人，這就是預報名絕大多數是人頭的鐵證。當時許多有識者早就一再提醒，但林德福不願承認該預報名人數只是假象，還振振有辭說：「選舉就是這樣，不能說別人動員的就是人頭」。

預報名後，民眾必須繳費才能成為協會會員。協會舊勢力的如意算盤是，一旦掌握大量人頭名單，他們就可以視對手動向，決定幫多少人頭繳費，並進而在理事選舉時替這些人頭會員投票。找人頭、代投票等同於作票，代繳費則近似於買票；一手作票、一手買票，而且選務還掌握在自己手上，協會舊勢力因此認為可以穩操勝算、高枕無憂。有些協會更得寸進尺，甚至打算連代人頭繳費的錢都省了，只憑人頭身分證就想蒙混過關。

率先倡議國體法修法的民間團體「體育改革聯會」，是一群熱愛排球的年輕人。受到修法成功的鼓舞，這群年輕人希望可以翻轉排協。沒有人頭、更沒有代繳費，他們有的就是積極認真參選，他們端出改革政見、四處奔波號召民眾加入排協、甚至推出多位令人耳目一新的理事參選人。這群年輕人的努力，得到許多認同，也因此不少親身目睹人頭亂象的民眾，向他們提供爆料。根據體改聯收到的諸多明確事證，排協利用協會的管道，四處蒐集個資名單及身分證，並言明未來繳費的事不需人頭操心，排協會負責處理。這就是舊勢力企圖繼續把持協會的手段，他們不想提出改革措施，甚至至今懶得推出參選人名單；反正手上握有人頭，只要代繳費、代投票，他們穩贏不輸。

為了掌握更多排協操弄人頭的事證，體改聯年輕人於是在將近兩週的繳費期間，天天到排協門口站崗，記錄現場繳費人數。這個卑微無奈的舉動，目的只是希望確保選舉公正，但卻激怒了排協。終於在繳費截止後，體育署到排協調查會員繳費資料時，體改聯因為在排協門外錄音採訪，而被排協提告妨害秘密。被抓包諸多疑似人頭事證的排協於是惱羞成怒，他們找來警察，將一位體改年輕人當場上手銬帶走。體育改革至此已然完全失控！

儘管體育署再三強調不可代人頭繳費、投票，以免觸法，但排協至今依然嗤之以鼻，顯然打算繼續蠻幹。面對外界質疑他們的人頭猖獗，排協秘書長竟公然嗆聲「代繳費、代投票都不違法」、「體育署長、副署長我都不理」！

小英總統金牌入股的構想，應該是希望全民繳費入協會；國體法修法的精神，應該是開放公平的民主選舉。民主政治的基石之一，是讓大眾心服口服的選舉制度與過程；所以體育改革不應該是比誰有本事找到最多人頭，更不應該是比誰有財力代更多人頭繳費。如果協會改選的結果是由代繳費的人頭左右，協會的體質怎麼可能改變？如果熱忱參與體改的結果是被警察上銬帶走，民眾該如何信任政府？如果連匯聚全民共識的體育改革都可以搞到天怒人怨，要人民如何相信民進黨有能力執行其他更困難的改革？此時此刻來檢視國體法修法後的體育改革，不知小英和賴神作何感想？