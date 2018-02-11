自由廣場》論非傳統安全威脅

◎ 姚中原

未來由天然因素或人為疏失所造成的重大災害，可能三不五時即會發生，全體國人必須有此深刻的心理體認，我各級政府亦必須事先做好各種防護作為，以及具備周延的應變計畫，如此才能減少危難或緊急事件對台灣社會所造成的各種損害。

當今台灣所面臨的安全威脅，已不限於傳統的軍事、外交等威脅，非傳統安全威脅已日漸深重。在非傳統安全威脅的類型中，其中一項即是由颱風、地震等非人為因素所造成的瞬間巨大威脅，例如一九九九年的「九二一大地震」以及此次花蓮發生規模6.0地震，皆造成許多民眾傷亡、多處大樓坍塌、道路嚴重龜裂，以及電力、通訊等公共設施受到毀損。

另一項則是人為因素所造成「重大基礎設施」被破壞或被癱瘓，導致國人平時所依賴的如水、電、能源、交通、通訊、資訊等基本建設無法正常運作，以致日常生活與工作受到嚴重影響。

例如二○一七年八月十五日，中油公司桃園大潭隔離站因工作人員操作錯誤，導致供氣中斷，造成大潭電廠六部機組同時停機以及全國十七個縣市、近六八八萬戶的停電事件，其中連一向不曾停電的台北市「博愛特區」，也被波及而出現斷電現象，此即為非傳統安全對台灣的另一種傷害。

未來，國人及民間社會都該建立及增強對非傳統安全威脅的防護知識；除此之外，各級政府更要積極研究，未來如何即時、同時處理「同時間，多地點、大規模、持續發生」的重大危難事件，如此才能真正避免及防範非傳統安全威脅對台灣的各種傷害。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）