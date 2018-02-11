自由廣場》從大學排名看到高教沉淪

◎ 楊宏基

英國泰晤士亞洲大學排名，台灣卅一校進榜，比去年多，但排名普遍下滑。負責這項調查的主編認為：「台灣必須在教學和研究環境有根本的改變。」

筆者去年寫過一篇「沒有未來的科系」投書，以自家孩子為例，痛陳脫節、沒有目標的教育讓孩子沒有未來。刊出後，孩子被約談，責怪會影響學校系所招生。筆者不解：不去思考教學環境有什麼問題，龜縮、避談就是大學教育嗎？孩子暑假時到日本實習，對實習單位給的實驗研究，做得相當認真而覺得有趣，證明孩子只是缺乏目標導引的徬徨。

根據排名評定準則，學生認同與否無關輕重；但畢業後不知何去何從的科系，在配分佔比最高的「影響力」會有好成績嗎？還是只要教授關起門來做研究、寫論文就好？可想見的是又嚷著研究經費不夠，喊著調漲學雜費。轉嫁到學生身上，沒家底的只好借學貸，提早欠債人生；還要打工賺生活費，然後上課打盹！如此惡性循環就是沉淪。

教育攸關國力，孩子的未來就是國家的未來。一所大學排名下滑，可能是這間學校有問題；但普遍下滑，就是國家教育政策有問題，該大刀闊斧檢討改變！那些該有配套由國家檢定發給證書？那些用技職教育教授一技之能？那些該做學問、搞研究？至於沒有未來的科系、學校，別鄉愿，關了吧！

（作者曾任電視台新聞主編，台北市民）