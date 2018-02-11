自由廣場》直升機飛官談離島飛航安全

◎ 陳東雄

蘭嶼機場受限場地幅員僅能提供小型航機起降，機場內也有直升機坪可以提供緊急醫療後送救護任務，雖設有管制塔台管制航班起降，由於年運輸量僅約十八萬人次，依運輸架次分類為「丁等航空站」（年出入旅客未達七十五萬人、飛機架次未滿兩萬架次），但無助導航設施，航空器僅能採目視飛行方式起降，更沒有夜間的助導航設備，因此夜間起降對飛行員來說無疑是個重大挑戰！

國內類似的相同機場，大多為離島航線地區，如綠島、望安、七美，這些機場也都沒有夜間助導航設施。為因應離島居民空中緊急醫療後送需要，政府應該適度針對蘭嶼地區等特殊地區需求，比照其他離島機場（如南竿機場）設施，增設歸航台（NDB）、測距儀（DME）、簡式精確進場滑降指示燈（APAPI）、塔台旋轉燈、跑道頭燈（翼排燈、末端燈、識別閃光燈）、跑滑道邊燈、高亮度障礙燈、機坪投射燈、左右定位輔助台（LDA）等助導航設施，提升航空器飛行員起降階段的飛航指示與參考，必能增加航空器的飛航安全。

國內空中緊急醫療後送任務因應各離島居民的就醫需要，每年約有兩百多件，為了避免耽誤重大傷病患者的治療黃金期，採用直升機轉診就醫是離島居民們不得不的選擇，衛福部說離島常駐醫療直升機計畫，最快在今年七月底開始執勤，進駐後的直升機機隊，同樣面臨機場助導航設施不足情形，在離島未能增設大型醫院或提升醫療能量與品質之際，政府應該重視離島機場飛航安全，在空中醫療轉診就醫上給飛行員及離島居民一個更穩定、更安全的支持。

（作者為陸軍備役上校，曾任陸航直升機飛行員）