自由廣場》執政黨競爭力談首都治理

◎ 陳嘉霖

台北市不僅是台灣中央政府所在地，也是經濟中心和國際交流門戶，是台灣最具「全球都市」格局的城市。在全球治理的驅力下，「全球都市」是國家展現競爭力的重要途徑，其城市治理課題與中央層級的國家政策之間有著密不可分的關聯，甚至有相輔相成的地位。

民進黨作為執政黨，要為台灣的未來擘劃治國藍圖，也要為台灣在全球競爭體系中爭取有利的位子，在這之中又豈可缺漏對於首都治理的想像與規劃。所以民進黨理應推出代表政黨的人選來角逐市長，以展現對於首都治理的理念與責任，才能使得台北市的都市發展與國家政策相互呼應。反之，如果執政黨放棄對於首都治理的企圖，則可能使得台北市的城市治理與中央不同調，讓整體國家競爭力打折扣。

例如民進黨政府的新南向政策，其中不論是經貿、人才、教育及文化等，台北市與新加坡、雅加達、吉隆坡及曼谷等南方國家的全球都市之間有著舉足輕重的交流任務。但是現任的柯文哲市長為了搶得不同政治光譜的地盤，卻是汲汲經營西進中國，刻意要與中央政府的政策走不同的道路。所以顯見執政黨如無法掌握首都治理，則可能箝制國家政策的進展。

又比如「台灣作為主權獨立國家」是執政黨的「台灣價值」，而透過台北市這個國際櫥窗，是向全世界展現台灣價值的重要媒介。但是如果首都市長有著與執政黨不一樣的立場或觀點，則會向國際傳達出相反的訊息，像是去年世界大學運動會期間「台灣」被消失，就是另一個首都與中央不同調的例子。

再如「松山機場遷建」這個政策，不僅是地方政府的都市規劃課題，也是中央層級的國政問題。以姚文智對松山機場遷建的規劃藍圖為例，乃是從都市更新、區域整合的課題，到全球連結之下台北市在亞洲的定位以及國家競爭力的通盤考量，將中央政府的政策與地方政府的區域發展串聯一氣。反之，如果換一個與執政黨的理念不同的首都市長，勢必讓松山機場遷建的政策破碎零散。

台灣面對全球競爭，台北這個「全球都市」絕對在整體的大戰略中扮演主將的角色。首都與中央政府如能搭配得宜，更有助於台灣在國際上站穩腳步。因此，在全球布局的大架構之中，民進黨應推派自己的首都市長人選，讓中央與首都的政策能夠相輔相成，這才是身為執政黨負責任的作為。

（作者為台聯政策部主任）