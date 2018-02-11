自由廣場》也談設計新台幣

◎ 呂清夫

如果鈔票長得像門票一樣，你覺得如何？加拿大的二十加元塑料鈔票、或瑞士公開徵件選出的二十元瑞士法郎，都被外國人認為很像遊樂區的入場券，其他還有像彩券或像放大的郵票，但是鈔票有如國家的名片，看鈔票多少知道國情。最近國內有立委在作鈔票設計比賽，目前已經進入民眾票選階段。未來還要立法成立「國幣設計委員會」。綜觀進入票選的設計，最大的特徵是人像僅有一張，且是歌星的肖像。

相對的，在一般國外的鈔票中，據統計，人像佔了七成，顯示人像的重要。如進入歐元之前的法國法郎便使用了科學家居里夫人（500₣）、巴黎鐵塔的愛菲爾（200₣）、民主思想家孟德斯鳩（200₣），他們都是法國家喻戶曉的大人物。日本鈔票的人像如福澤諭吉（一萬圓）是明治維新的大功臣，沒有他可能就沒有現代化的日本，他自掏腰包創辦慶應大學前身的慶應義塾，著作等身但從來論政而不從政。

英國的鈔票最醒目的應該是牛頓，有人說，英國人的邏輯是，小面額鈔票比大票子使用頻繁，偉大的牛頓於是代言了一英鎊。牛頓謝世的時候，法國大哲伏爾泰剛好人在英國，這個啟蒙主義者由於寫文章罵過皇室，使他無法容身於本國，當他逃到英國的時候，看到牛頓的出殯大為感動，因為牛頓只是一介學者，出殯卻備極哀榮，他於是想到人的偉大不在於他的官有多高、財有多富，而在於他對人類文明的貢獻有多大，這個貢獻才是人們推崇的對象，也正是鈔票上的人物必有的共同點。

但台灣要找人像除了孫中山、蔣中正之外，可能不知找誰，設計師也無法決定或不清楚狀況。這牽涉到整個社會的共識問題，其實真要找也不難，像蔣渭水、莫那魯道等人應該是一般都還能接受的人物，但這應該是主辦單位要做的事情，他們大可利用票選去選人頭，然後交給設計師去設計。

這一次的比賽辦法中，關於人像有「已經離世」等四大規定，對於動物、建物等圖案隻字不提，但參賽者卻向動物、建物一面倒，對人像卻興趣缺缺，由於畫鬼容易畫人難，可想而知畫人像的難度比較高。另外，央行也表示，鈔票正面仍以人像為主，原因是人像防偽效果優於動植物、建築物圖案，人像的神采稍有變異，肉眼馬上看得出來。人像需要有高度的雕版技術，且印鈔採凹版方式，版紋細密，不論是用照相仿印，或彩色影印製作假鈔，人像細紋會模糊不清，容易露出馬腳。所以這次的比賽缺了人像，有點美中不足。

好在這次活動並非公部門舉辦，可以當成一種民眾參與的實驗，提供將來真刀真槍台幣改版的最佳參考。

（作者為輔仁大學應用美術研究所教授）