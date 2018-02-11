自由廣場》馮世寬讓國軍更讚了！

◎ 黃麒儒

二○○九年莫拉克風災，不只重創台灣，也重創剛上任且「絕對多數」執政的馬政府，當時，除了出言不遜的官員之外，事後被檢討而犧牲的政治棋子之一，就是國防部。莫拉克風災讓軍人作為替罪羔羊，可以說是軍人形象在馬總統手上的第一次重創，後來也間接引發洪仲丘案的廣大民眾怒火。

這次二月六日花蓮地震發生不幸，但政府應變之快，三十七分鐘就成立震災應變中心，後續幾個小時院長、總統的指示，這些新聞大家都有所聞，筆者就不贅述。但令筆者感受最深的是，在震災中心成立的同一時間（地震後三十五分鐘），我們花蓮的國軍，已經在倒塌的統帥飯店勘查，而且隨後馬上派出救援隊；而台北方面，則立刻調度軍機，開始運送人員與大型機具進駐，這些第一時間的國軍應變，幾十分鐘內就決策、執行的事，主要由進駐衡山指揮所的國防部長馮世寬指揮。坦白說，這與平常在媒體上看到的部長形象落差很大，用一個現在而言不適當的說法，即「刮目相看」。

平常馮世寬部長被在野黨長期醜化，甚至因個人宗教信仰而被惡意貼上「濟公部長」的標籤。質詢時，許多立委不尊重自己的選民所託，而認為馮部長經常語出驚人，故而老想利用他作秀，丟一些不入流的問題博新聞版面時有所聞，甚至到過年前還有媒體，「報派」內閣換人名單。

現在的在野黨包裝自己，慣常用萬人引領企盼的「造神」運動；如今破壞政府形象，則用同一個生產線，生產標籤式的言語，貼在各官員、政府與總統頭上，大玩「造蠢」、「造愚」及「造魔」的惡劣手段。如今天佑台灣，震災中不幸中的大幸是，我們其實有一個很緊實的執政團隊，是實實在在默默的做事，守護著大家，單從一個馮世寬部長身上，也許平常看起來不很正經，但一做起事來，卻縝密、迅速、確實，這讓我們真的覺得台灣是有希望與潛力無窮的。

（作者為經濟學博士，大學兼任助理教授）