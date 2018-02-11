自由廣場》傅崐萁在玩甚麼花樣？

◎ 秦靖

花蓮強震，各界救援蜂擁而至。然而花蓮縣長傅崐萁一席「目前捐款數字還不及台南震災捐款的五分之一」的話，不禁讓人狐疑，愛心可以這樣子比嗎？各界人力、物力的愛心援助比不上白花花的鈔票嗎？

回想花蓮震災進入第二天時，花蓮縣政府便發布新聞，公開呼籲外界不要再捐物資，儘量捐善款。筆者當時非常疑惑，救災現場狀況不明，救難弟兄或是逃過一劫的災民應仍需要物資援助，花蓮縣政府即便擔心物資過多，大可日後將多餘物資轉送愛心慈善團體，實在無須畫地自限，非要你我只能捐錢，不能捐物資。

傅縣長在救災第一天到現場拿著「大聲公」對有倒塌之虞的大樓喊話，希望受困人士發出聲響，讓救援團體知道；更亦步亦趨地攙扶著被救出的韓國婦人，作秀意味非常濃烈；結果救援尚未結束，傅崐萁便開始計較起捐款數字才超過六億元，不及台南震災捐款三十五億元的五分之一？

筆者身為台南市民，兩年前維冠大樓倒塌，災難慘狀遠甚於這場花蓮地震。賴清德市長從未在媒體鎂光燈前「表演」自己，甚至到了救援後期，賴市長更對外表示，捐款已經足夠了，呼籲社會各界將愛心轉捐其他公益團體。希望將台灣人的愛心捐款用在刀口上，用在每一個需要的地方。

最後，這場花蓮地震災難，中國福建省紅十字會向台灣紅十字會提供一百萬人民幣（約四六五萬台幣）的緊急救災款；國台辦致電花蓮縣政府慰問，傅崐萁縣長施以政治語言回報，發言感謝「同文同種」的北京，感念國台辦主任張志軍也關心災情。

很會比較捐款數字的傅縣長應該非常清楚知道，四六五萬相較花蓮至今的總捐款約莫五百分之三，日韓等國的實質救援幫助更遠甚於國台辦那口頭慰問。地震感謝不忘中國主子，還將捐款數字與台南維冠比一比，傅縣長對於這場花蓮地震不幸，在乎的到底是甚麼？

（作者現職教育人員，台南市民）