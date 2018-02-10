《社論》慎防北京利用選舉「入島奪台」

上個月，美國眾議院院會通過「台灣旅行法案」，法案主旨「美國政策應當促進美台之間所有層級的互訪」。日前，美國參議院外委會又無異議通過眾議院版本的「台灣旅行法案」。雖然該法案還要經過參議院院會表決，而且也要川普總統簽字才生效，但是，美台高層互訪與交流似乎只剩早晚問題。

在此之前，去年底川普簽署二○一八年「國防授權法案」，該法案建議重新建立美台軍艦互訪的適宜性與可行性。為此，中國駐美公使李克新公開嗆聲：若美國軍艦抵達台灣，中國將啟動「反分裂國家法」武力統一台灣。如此黷武態度，立即引起美國國會議員反彈。參議員卡頓表示，中國外交官威脅要侵略台灣，「我會認真看待北京威脅對台動武。我們承擔不起輕看北京的戰爭叫囂」。此一插曲也不啻反駁了中國駐美大使崔天凱所說的：對快速崛起的中國感到恐慌，完全是杞人憂天。

中共十九大前後，機艦擾台繞台，片面啟動M503航道，加重了武力威脅台灣的氣氛。故而，被問到中國是否有可能進一步動武？蔡英文總統明確指出：沒有人會排除這個可能性，端看他的決策者，是不是一個理性的決策者。其實，絕不承諾對台放棄使用武力，就是可能性的明證。花蓮大地震，人命關天，但中國國台辦主任跳過對口的陸委會主委，直接向花蓮縣長表達願意派遣救援隊來台協助救災，有限的捐款也是直接向花蓮縣捐贈。如此利用天災將我國中央政府架空，演出「同文同種」的統戰政治秀，這叫做「救災」還是「突襲」？花蓮縣民，台灣人民，應該不難判斷吧。

中國的謀台計畫裡，對美國、日本是國際戰線；對台灣也是一個戰線，但北京一直想把它框限成國內戰線。而美國，從川普接聽「台灣總統」祝賀電話，到「國防授權法案」、「台灣旅行法案」，乃至加大支持台灣參與世界衛生大會的音調，顯然與北京的主觀意志漸行漸遠。川普自由印太戰略的浮現，台灣在地緣政治上的重要性，又比歐巴馬的重返亞太要清晰多了。美國國防部亞太助理部長薛瑞福在任命聽證指出：美台軍艦互訪，完全符合美國的一中政策。他還主張，美國應該找到辦法將台灣軍事能力整合到美國的區域安全架構中，美國的台海政策不能繼續被困在一九七九年的過時架構。川普政府刻意凸顯的「我們的一中政策」，有一個元素愈來愈清晰了，那就是：台灣不屬於中華人民共和國。

至於中國的謀台力道持續加強，作為台海維持和平穩定現狀利益相關者的日本，也在低調中持續密切連結台灣。「不惜一戰」的親中馬政府改為重視台日關係的小英政府之後，日本對台窗口的「交流協會」正名為「日本台灣交流協會」，外交意義上無聲勝有聲。而近來的花蓮大地震，安倍晉三更大動作為台灣加油，在個人臉書公布影片，「在重要的友人面臨困難的時刻，日本願協助台灣任何必要的支援」。蔡總統也在推文感謝「患難見真情」，「體現台日雙方的友情與價值觀」。相較於中國對台灣「趁火打劫」，處心積慮要將台灣矮化為地方政府，而且將金錢統戰黑手直接伸到縣市層級，「中國夢」令人更加不敢幻想，台日友好互動則愈見可貴。

於是，中國的對美日戰線，隨著中國霸權崛起，在東海、台海、南海頻生事端，美日也急起直追提升對台關係，儼然成為新常態。而中國的對台戰線，由於小英政府「維持現狀」，力抗「同屬一中」，導致北京採取新的攻勢：三中一青，一代一線，國民待遇，擴大利誘學生、教師，差別待遇藍八縣市，不一而足，其作戰目標就是架空小英政府，讓台灣的地方政府「脫中央化」，從而讓台灣政治板塊零碎化，無法成為一個統一的共同體。可以想像，這樣的攻勢，會隨著今年的地方選舉而升溫，因為選後若出現「七加五、七加六」的藍色縣市，那麼北京更得以進一步架空中央、裂解台灣。朝野民眾必須察覺這次選舉的此一面向，慎防北京透過實質影響力來鋪陳「入島奪台」部署。