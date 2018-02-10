自由廣場》地震竟可如此亂「謠」

◎ 賴明煌

俗諺說壞年冬多瘋人，上週自認為神的王姓某君在社團網路上散布說：「在二月六日至八日間，嘉南地區可能發生規模七．二級地震，估計最可能發生時間是七日零時至四時」，一時間全國煞有其事的網路即時傳播，讓淺盤式台灣社會大眾民心紛擾；湊巧台灣三大地震帶中最易發生震動「東北部地震帶」的花蓮地區，受沖繩海槽擴張作用，米崙斷層周遭發生芮氏規模六．○地震、其震度七級，震垮斷層旁數棟大樓迄今釀十餘人死、近三百人傷，該人沒有科學憑證的一句話就散布地震預測消息，還有若干愚眾迷信起舞，令我們科學人員哭笑不已。

國人自製太陽同步軌道衛星福衛五號，歷經十五年、花費五十七億元，其中「太空魔方」電漿探針接收分析資料，發現伊朗與伊拉克七級地震發生前七至九天上空電離層濃度增加五十％，但兩伊區域廣達二百多萬平方公里。該衛星每兩天飛過台灣一次，二○六花蓮地震五天前也偵測到台灣附近上空電離層濃度降低，或是電荷累積受地層板塊擠壓影響，但地震前所測數據不明顯，故不能預警疏散！電離層擾動並非代表全是地震所致，僅兩伊地震前電離層波動較明顯，其精確度尚不能做為防災撤離依據，推估約十年將發展成地震機率預告機制。預測地震的科學仍有漫長路要走，而且是謹慎與辛苦的，極易恐慌的台灣人，隨便散佈疏散訊息將釀更大災難，民間人士沒憑證隨心所欲之談話就可成為地震預測奉為圭臬與信仰，那現代各門量化科學與儀器發展就退回到義和團的時代，若國事問神求卦即可，則國將亡矣。

環太平洋國家發生地震為全球九成，這樣關係千萬人安危的議題，自然會有政府及很多學者專家投入預測研究的領域，但也吸引不少捕風捉影民間好事者興風作浪，然卻有若干媒體不願深究了解查證與平衡報導這攸關民生議題，抱著製造新聞與看好戲一起配合「預測地震達人」荒唐演出，讓隨心無憑與唯恐天下不亂的囈語竄流，喪失第四權該有的公正性與信譽，目前台灣常見謠言盛行之病態，確實需要智者多多濾除與勇敢以科學來釐清。

（作者為成大土木博士、工程技師）