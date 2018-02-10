自由廣場》不保健 漲健保 本末倒置

◎ 謝武吉

健保的安全準備金預估在民國一一○年會面臨透支，您我可能又要多繳保費！健保署推估，保費漲幅高達廿一．三二％，每個月可能多繳一二六元保費。

為何健保時而發生短絀的窘境？保費究竟都花在何處？筆者對健保署是愛之深、責之切，但如果只全盤檢討健保署，說來也不公平。就來看看我們的其他主管官署！國健署設立目標是健康促進，真的有落實對民眾衛教宣導嗎？食藥署的職責呢？對食品安全有做分門別類的嚴謹管理嗎？四年多前爆發危害全台人民的地溝油事件，甚至更早期的彰化米糠油事件，後續的管理機制和追蹤報告呢？有讓民眾知道嗎？對於農產品殘藥量檢測，有落實執行嗎？超標的單位，有持續在追蹤稽查嗎？對那些發生偽劣藥事件的品項有善加管理嗎？有追蹤類固醇年產量到健保使用量的差異值嗎？疾管署對於狂犬病、漢他病毒、登革熱、愛滋病等等的傳染疾病，真的有認真宣導與管理嗎？怎麼看不見標準作業流程呢？

以上的事情又跟全民健保有什麼關聯呢？其實關係可大了！這個社會保險制度長期被當作社會福利濫用，包山包海，結果這些主管機關不落實前端的把關與管理，凡事仰賴健保，還要拉高醫療端的支出，一旦透支，就把民眾當ATM提款，強迫全民買單，為何我們要順從這不公平的保費調漲？

今年流行性感冒大爆發，政府提出的因應對策竟然是動用基金鼓勵基層診所假日開診，好像已經預設民眾都要生病似的！這難道不是本末倒置嗎？正確的作法應該是要教導民眾平時自我預防保健。愛滋病治療的醫療補助雖然立意良好，但設定治療兩年以上的病人支出全由健保來負擔，這對廣大百姓是不公平的。而流感、重大流行與傳染疾病之醫療費用亦應由主管機關承擔，另以專款支應才對。

至於勞工保險，早期勞保時代每年須編列到六十億預算，如今每年支出卻不到廿億，為何相差甚遠，筆者就有聽聞，有不肖雇主為了規避責任，甚至不願幫忙發生職災的員工辦理勞工保險職業傷病單，要求其以健保身分就醫，勞動部怎麼沒有去要求改善或懲處呢？再者，一○四年發生的粉塵爆炸事件，七．三七億鉅額醫療花費也是從健保費支出，反觀地方政府，該負擔的責任反而置身事外。

別再把百姓當作冤大頭了，健保資源被不合理地瓜分，政府真該好好檢視一番我們這些偉大行政機關的權責功用。要改善健保財源岌岌可危的狀況，需要的不是「開」民眾的「源」，而是「節」不必要的「流」，健保細水也能長流。

（作者為台灣社區醫院協會理事長）