自由廣場》不得連任 矯正選舉歪風

◎ 張世賢

花蓮驚天一震，震出了十九年前九二一至今未解的問題。根據內政部的約略統計，全台耐震住宅僅占兩成七，則其餘七成三老舊建築，尤其是偷工減料、違法改裝或加高者，在地震頻繁的台灣，勢必成為分布各地的不定時炸彈，不斷重演維冠、統帥、雲翠之類倒塌搶救的悲劇！

台灣之所以一直在這類問題上打轉，與公職人員選制不無關聯。當選者為求連任，只顧討好選民，不敢針對陳年積弊開刀。日前梁敏夫投書主張，「放寬公職任期為五年，但不得連任」，筆者深表贊同，爰以小英總統為例，試作狗尾續貂。

小英前年五二○的就職演說，讓全國多數期盼改革的民眾寄予厚望。綜觀其戰略思維，乃在強鄰壓境下秉持安內先於攘外的原則，以「維持現狀」之說確保獨立自主的尊嚴，避免與中國正面衝突，並取得美日信任，以便在內政上清理長年積弊，展開迫在眉睫的多項改革。

可惜她過度謹慎小心，或許在顧及連任的考量下，不敢得罪藍營，起手式就瞻前顧後，任用了她所熟識的財金幫要角林全為閣揆，而林全所組的「老藍男」保守內閣，其「台灣價值」觀與民進黨的主流價值頗有差距，除了還有「大中國」思想的框限外，對前朝遺留弊案（如兆豐金、永豐金等）的處置也十分曖昧，以致民怨轉向民進黨，令人扼腕。

她難得用對了黨產會主委顧立雄，大刀闊斧割除用綁樁買票來侵蝕民主的惡性腫瘤，已在這次國民黨公職候選人的提名作業上浮現效應。即將瓦解的「黨產利益共同體」，若干成員的言行舉止頗異往昔，似有「樹倒猢猻散」的跡象。但她在年金和司法兩大改革上，卻不像處理黨產那樣乾脆俐落，拖泥帶水的結果，反而為藍營架設舞台，不禁令人擲筆慨嘆！

如果只任五年，不必考慮競選連任，相信每任總統在五二○就職演說後一鼓作氣，帶領台灣早日走上坦途。

（作者為退休研究員）