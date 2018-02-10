自由廣場》地震過後的物理治療

◎ 李映琪

花蓮強震，震倒了大樓，奪走了許多寶貴的生命，也震傷了許多人原本健康的身體。

在地震這類的天災，因為建築的倒塌，常見傷害有骨折、肢體截肢、脊髓損傷、腦外傷及軟組織與神經的傷害。而因為地震引發的火災甚至會造成傷患嚴重燒傷。多年前日本大地震後所引發的海嘯現象，傷患慌亂地在洪水中逃生，嗆入髒水也造成許多的呼吸系統併發症，尤其是肺炎的發生。

物理治療師對於這些傷害復原治療之重要性眾所皆知，但是鮮少人知道在地震這種天災發生的現場，物理治療師可以協助的層面也很廣。三年前尼泊爾大地震，當地的物理治療師在災區現場第一時間協助傷患包紮傷口、上石膏固定骨折處、選擇合適輔具讓傷患使用，並給予適當的運動處方及教導預防併發症的發生。

對於地震常見的脊髓損傷傷害，物理治療師更可以在傷害發生的初期給予正確協助，避免更嚴重的二次傷害發生。同樣的有義肢裝具經驗的物理治療師，可以與醫師討論因傷害必須截肢傷患對於其長期的預後影響。有豐富傷口知識的燒燙傷物理治療師可立即辨識出傷口的嚴重程度，協助傷患處理傷口並給予接續的治療。神經疾患的物理治療師除了協助嚴重腦外傷患者復原治療外，對於容易忽略的輕微腦外傷患者，治療師可監測其是否有急性的惡化現象，包含肢體及認知、行為上的改變，以避免續發的後遺症。

在這次的花蓮強震後，物理治療師立即出動在當地的避難所成立服務站提供物理治療服務，幫助現場災民及救難人員恢復體力與協助肌肉骨骼症狀的處理。台灣因為特殊的地理位置，造成地震發生頻繁，未來在救災的計畫準備中，若能參考國外的做法將物理治療專業納入，除了降低災害所帶來的傷痛程度外，也能讓救災的效率提升。

（作者為慈惠醫專物理治療科講師）