自由廣場》花蓮大地震應設官網

◎ 楊永年

花蓮發生七級大地震已逾三日，目前訊息顯示至少四棟大樓倒塌、十人死亡、二七二輕重傷，並有七人失聯。該地震造成的傷害規模並不小，並已超過花蓮縣政府的救災能量，因此需要來自中央政府、其他地方政府與非營利組織的投入（例如目前已有中央與地方搜救隊，以及紅十字會暨宗教慈善團體等進駐災區），協助救災與重建。特別因為花蓮地處偏遠，資訊傳遞不易；而且救災十萬火急，亟需有準確災情資訊，以便匯整資源。由於花蓮縣資源（含人才與設備）匱乏，而且刻正積極投入救災中；即便現已逾黃金七十二小時，相關資訊需求仍殷。或可由中央政府協助（特別是人力、技術、知識與設備的部分），建立0206花蓮大地震的官網。至於官網提供的訊息內涵如下：

一、災情資訊：救災首要的關鍵因素，就是要有正確的災情，包括具體的人、事、時、地、物；或者，究竟那裡有什麼樣重大的災情？受害人有那些（若因個案因素，可留下承辦人員電話以供家屬查詢）？都應有即時與正確的資訊。由於台灣社會資訊發達，經常有各式各樣的資訊充斥不同的平面、電子、社群媒體傳播即時重要訊息。但有些正確、有些不正確，例如八八風災時，屏東某神父發出求救訊息，該神父雖已被即時救出，該求救訊息卻在社群媒體轉傳三個月。因此，此次花蓮大地震，需要具公信力的官網提供訊息。而且許多受難家屬，亟需正確與即時資訊，有賴官網「即時」與「正確」訊息。

二、災情重大議題訊息：花蓮發生大地震，大家（含國內與海外）都很關心，很多人不知道現場（嚴重）狀況，以及重大議題為何？應有人（最好是首長，即花蓮縣長或重要幕僚）提供（設定或引導）災區重大議（問）題。讓大家知道目前災區最大的問題是什麼？有了議題或問題方向之後，等於就有了工作方向，可以進一步規劃或盤點下文資源需求訊息與目標。例如有那幾棟大樓倒塌，目前的災情如何等，可以正確、有效的引導救災資源投入，而這又和下個訊息有關。

三、資源需求訊息：由於大地震帶來大規模建築物的破壞，需要即時投入大量資源（包括人力、救災物資、處理廢棄物與現場怪手車輛或機械、金錢等）。花蓮縣因為地處偏遠且資源有限，必須思考如何爭取時間，在最短時間備齊相關資源。而且訊息愈具體、動員或匯集力愈強，例如九二一大地震時，南投為重災區，所有通訊中斷，於是當時南投縣長透過收音機，向全國公開廣播，希求飲水、泡麵、帳篷，原本預計一週達標，結果三天內就把體育場空間占滿，不得不再次廣播，暫停救災物資捐助，並改以善款捐助救災。因此，短時間內也獲得龐大捐款。可以說，面臨重大災難，不怕沒資源，卻擔心沒有準確的資源需求訊息。

花蓮大地震不只是花蓮的大事，也是台灣的重要事務，更是所有關心台灣國家的焦點。如果有專屬網頁，可以穩定大家不安的心，甚至可以朝「虛擬組織」的方向發展，其功能愈大。目前大家最殷切希望知道的，就是花蓮大地震災區災情即時與後續的關鍵資訊、重大議題訊息，以及資源需求資訊（包括如何捐款與捐款帳戶，以及如何公開透明使用等）。而龐雜的資訊需有分類（就像需有組織分工般），有了這些資訊，才知道如何投入與整合救災資源，以期能在最短時間有最大的救災成效。

（作者為成功大學政治系教授）