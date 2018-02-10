自由廣場》人工智慧的人才培育

◎ 葉俊雄

六十二歲的人工智慧（AI），近十年來在技術上有突破性的進展，加上電腦計算能力的快速增強和資料的大量收集，促使其成為現今最受關愛又最令人憂心的科技，世界各先進國家，無論是政府、研發機構或企業都投入巨額經費從事研究和應用的開發。然而，要熟悉且能靈活使用AI，所需之技能有相當高的門檻，故AI的發展面臨大量欠缺人才的重大挑戰。MIT Sloan Management Review的一篇文章指出，單單超過二千家的新創公司就正激烈搶奪全球約一萬名頂級的AI人才。

有鑑於此，培育AI人才乃為國政當務之急。在台灣「絕對不能輸」情境下，依據自由時報多篇報導，行政院科技會報辦公室已規劃每年編列九十到一百億元的預算，四年內要培養二萬一千名AI人才，並要推動AI創新媒合平台及開發超過一百個AI應用解決方案，這其中一千名為智慧科技高階科研人才，另二萬名（每年五千人）為智慧科技實務應用人才。同時，由中央研究院孔祥重院士擔任校長的「台灣人工智慧學校」已於一月廿七日舉行首期開學典禮。首期錄取二一○人，將以一期十二週、每週五天、朝九晚六的密集培訓形式進行，預計一年可以為台灣訓練七千五百位AI人才。

近日，谷歌亦宣告今（二○一八）年將提供學費給美國一萬名弱勢人士（如低收入、退伍軍人、難民），幫助他們取得資訊科技支援（IT support）的專業證照，取得證照的學員可至多家合作公司求職，谷歌的IT專家員工設計並教授這些課程，這些教材亦將為社區大學所使用。去年，谷歌亦捐贈十億美金給非營利機構，做為科技教育和職場訓練之用。此外，國防工業公司雷神Raytheon（長程預警雷達的製造公司）與美國女童軍聯合推出資訊科技計畫，輔助美國國中和高中學生具備足夠的基礎能力，以便未來能從事高度艱巨的工作，如資訊安全、AI、機器人、資料分析等。

綜觀上列訊息，台灣在科技國力的增強仍有多項宜戮力的事務。

一、政府宜鼓吹或獎勵台灣大企業效法谷歌和雷神，積極承擔企業的社會責任，協助社會改善問題，造福人民。以人才養成為例，若有五十家大企業，每家每年扶助廿名弱勢人員或學生，一年就可造就千名有益國家成長的人才，若一人所需學習費用十萬元，那一家一年也只支出兩百萬元，育才的人數與經費皆非龐大數目，但持之以恆積年累月，將是一大貢獻。若有更多企業、慈善機構及非營利機構共襄盛舉，影響層面及深度就更巨大和長遠了。

二、要打造AI和科技強國，需要深耕人才和強化數位基礎建設。深耕人才必須從小扎根，培養其對IT和科技之興趣及熱愛，育才之外，也要能留才。欲堅固數位基礎則須全面性地從事數位轉變（digital transformation），各行各業均該數位化。打好堅強的數位基礎與文化，AI應用系統才能發揮最佳功效，否則，有些應用可能無法順暢實施和使用。

三、麥肯西一份報告指出，六十％的職業至少有卅％的工作可以自動化，另份報告預料，三至五年內，人必須與AI組成密切的工作團隊共同執行任務，AI勢必衝擊現有的工作型態與作業流程。當我們大力投入AI的研究及應用開發，不宜僅以AI為考量的唯一因子，人也是核心要素。所以，我們也必須探討AI時代的新工作型態與作業流程為何、人與AI要如何並肩合作、人要做何改變才能與AI和諧相處，並將這些事項融入產品開發需求之內，設計出可與人類相輔相成的AI產品。

（作者為旅美台僑，曾任國家高速網路與計算中心主任和開南大學教授）