自由廣場》核電比貪污更可怕

◎ 張國財

想當年，有關核電的民智未開，舉凡蓋在火山地形的核一、核二廠，蓋在斷層及泥岩地質的核三廠，蓋在山明水秀蘭嶼的低階核廢貯存場，場址選定的過程中，都可以看到許許多多台電、「核電專家」以及當時執政的中國國民黨連哄帶騙的身影。

只是，人算不如天算：在一九七九年三月廿九日美國賓州三哩島核電廠發生爐心熔毀的嚴重事故、一九八六年四月廿六日蘇聯烏克蘭車諾比核電站發生嚴重的核子反應爐事故、二○一一年三月十七日日本福島核電廠發生輻射外洩意外後，「核電絕對安全」的神話已然破滅；建置成本達新台幣二八三八億元的台電核四，在反核民意高漲後，終於二○一四年底封存。

可是，有關核電廠的問題並沒有完全解決：不久的將來，三座核電廠如何一一安全除役？三座核電廠將近二萬束使用過的核燃料棒，要何去何從？

台電高階核廢料最終處置場址預計於二○二八年核定選址地點，二○四五年開始建造，二○五五年啟用。極可能「中獎」的馬祖，其選區立委說「不可能，民眾一定會反對！」連江縣府及澎湖縣府當然堅決反對。更有金門民眾跳出來說「金門沒用過一度核電，憑什麼把台灣毒垃圾放在金門？」

事情就是這麼矛盾弔詭：誰都知道中國國民黨是無怨無悔擁核的，藍營鐵票區的金門、連江縣，其死忠選民們為什麼票投堅決贊成核電的中國國民黨，卻反對核廢料貯存場在自家後院？

當然，今後幾年，「核電專家」又有得忙了！繼當年替全國人民上一堂「核電廠絕對安全」的「現代神話」課後，二○二八年之前一定又要替大家好好補上「高階核廢料絕對安全」的進階課程，並且呼籲高階核廢貯存場「中獎」場域附近的居民不要杞人憂天，要相信「核電專家」的保證！

「核電專家」個人的事業，於今已然變成全體國人的共業。蓋核電廠的錯誤政策，真的是比貪污更可怕啊！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）