自由廣場》連任制度不能改嗎？

◎ 梁敏夫

今年是選舉年，媒體每天大幅報導候選人的動態。身為升斗小民，這些年來看到國內百業蕭條、各方面停滯不前，各個政黨只顧摩拳擦掌搶奪權位，令人十分憂心。

從人性的角度看，未來每一位當選人無不渴望能夠連任。往往第一任剛過一半，就已無心問政，利用各種管道、資源、方法開始為連任鋪路。難怪我們發現，有些人第一任或許還差強人意，一旦連任之後已無後顧之憂，往往全然走樣毫無政績可言。兩任都做得很好的固然也有，卻不多見。難怪韓國憲法規定，總統任期五年，不得連任，用意在於避免一個人掌握權力過久。

我們的任何公職，任期或許應該放寬為五年，但不得連任，讓當選人能夠全心全意認真推行其本身的職務。如果做得好，五年之後還有很大的機會捲土重來。

我們的選舉辦法確實有必要修改、調整，以免一天到晚大家腦子裡面好像只有選舉，選上之後更希望連任，一路風光，卻不做事，好像除了選舉就沒有別的事可幹。如此下去，我們在國際上的競爭力必然越來越弱，最後終被搞死。

依我的淺見，公職的任期五年，不得連任。大家可以認真辦事，為自己累積政績，留下美名。如果做得好，五年之後重新當選的機會很大。為了防止第二次當選之後態度走樣，因此必須要有確實可行的罷免制度作為配套措施，以杜絕在第二個五年鬼混。

天佑台灣，這塊土地別再被連任制度搞死，實屬萬幸。

（作者為台北市民）