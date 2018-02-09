自由廣場》2020誰有總統命？

◎ 陳茂雄

坊間流傳，柯Ｐ有可能參選二○二○年的總統，柯媽趕緊出面澄清，表示柯家相當善良，不可能恩將仇報，至於賴清德，人相當優秀，是否會投入二○二○年的總統大選就不敢保證。柯媽的論述應加以修正，賴清德及柯Ｐ都不可能當上二○二○年的總統，柯Ｐ是「不能」，賴清德則「不為」。

賴清德若擠下蔡英文，扮演二○二○年的總統候選人，蔡英文的「鐵粉」必定形成反賴清德的種子，如影隨形的叮住他，成為他政治前途的障礙。賴清德很清楚這個道理，就算想當總統，也不必趕在二○二○年那一場，以後的機會多得是，所以他是「不為」。

對於二○二○年的總統寶座，柯Ｐ是「不能」，只是連署這一關他就很難通過。總統選舉的連署，若沒有全國性的人脈且沒有強烈的政治意識，連署很難過關。可以將選票投給柯Ｐ，並不代表會幫他連署，因為投票與連署是兩碼事，後者需要花費很多人力與財力，前者則不必。就算柯Ｐ可以通過連署，大選這一關則不可能通過。

台灣的政治生態與其他先進國家完全不同，台灣的政治版圖大部分被政治意識及人脈所把持，一般人沒有機會突破民、國兩黨的封鎖。政治民主化之後，唯一突破封鎖的只有宋楚瑜，若沒有興票案，台灣早就產生宋總統了。宋楚瑜所以有能力突破政治版圖的封鎖，就是統派造神成功。

在二○○○年的總統大選，宋楚瑜意氣風發，可是以後的選戰就像洩了氣的皮球一樣，之所以會如此，是因為他的「神格」破滅，其原因有二：第一，總統大選後連戰及宋楚瑜都到中國尋求加持，兩人所受的禮遇不同，中國已將神主牌交給連戰。第二，二○○四年的總統候選人宋楚瑜居副，已失去統派精神領袖的地位。

「造神」是強烈的政治意識所催生，所以只有獨派或統派的精神領袖才可能被「造神」成功。柯Ｐ所以能當選台北市長，最主要的是獲得綠營絕大部分的選票，加上中國國民黨崩盤以及馬英九與連家不合，讓他得漁翁之利，不是他扮演獨派或統派的精神領袖。顯然的，柯Ｐ沒有能力突破民、國兩黨的封鎖。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）