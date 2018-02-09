自由廣場》地震帶 知的權利

◎ 邱世長

台灣位於歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊交界處，是屬環太平洋地震帶一部分，因此台灣地震活動頻繁，政府與民眾早該有危機意識。

國科會在二○一○年就指出，未來五十年內發生大地震的機率，嘉義縣的梅山斷層和花蓮市的米崙斷層，發生規模七以上強震的機率都逾四成。或許怕影響房價，政府都不敢大張旗鼓公告天下。

不經一事，不長一智！花蓮這次發生大地震，暴露大樓改建後可能造成防震強度降低的問題。不只花蓮，全台在九二一大地震之前所建房屋與改建房屋，防震係數都必須重新檢驗。

在此提出三項建議。一，請政府公告全台共有十二條活動斷層的所在地，別因怕影響房價，讓地震來時，讓民眾不知所措；另外，也請一併公告可能會誘發地震的卅三條活動斷層，讓民眾能提早準備與因應，這是人民「知的權利」。

二，請政府多宣導國內的土壤液化潛勢區域，提供民眾查詢，以提早因應。如果住家處於黃色區或紅色區，也可提早因應，以免措手不及。

三，學校的建築多半是不堪一擊，既然台灣無法逃避地震襲擊，那就勇於面對，經常做防災演練，而且要從小學教育就開始扎根做起。多一分準備，就可以少一分傷害。政府該有積極作為，這是回應民意，也是挽回民心的具體做法。

（作者為教師）