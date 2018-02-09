自由廣場》幻象 黑鷹 危機意識

◎ 黃征輝

這禮拜一深夜，空勤總隊一架黑鷹直升機為執行蘭嶼緊急醫療轉診任務，因天候太差在起飛不久之後墜海，機上六人下落不明。

看到這則新聞，我直覺聯想到那天是入冬以來最寒冷的一天。再依據我在海上航行十餘年的經驗，「氣溫越低」通常代表「風浪越大」。因而心中猛地冒出一個疑問：當晚風速會不會超過黑鷹直升機的作業限制？

上網查中央氣象局資料，那晚蘭嶼最大陣風達十二級（六十四至七十一浬／時）。再查《行政院國家搜救指揮中心作業手冊》，黑鷹直升機的啟動風速限制為四十五浬／時以下。

從以上兩項資料可以明確看出，那晚失事的直升機是在「超越天候限制」下作業。

這次意外事件的原因，是直升機駕駛技術不佳，或任務指揮官沒有危機意識？

不久前幻象機墜海意外，不也有類似原因？

當時為夜暗，又進入雲雨區，在瞧不見丁點星光的渾沌環境中，何子雨駕駛的幻象機高度僅五千二百呎，時速五五六公里。這時何子雨如果進入「空間迷失」，慌亂中緊急將機頭「往上」拉，其實是「向下」，幻象機只要數秒至十餘秒就會撞擊海面。

假如我是當日現場任務指揮官，如此渾沌不清的環境，若不取消任務，也必會將演訓的場地轉移至「無雲雨區」。需知，參謀都是在室內、無風無雨、溫度適宜、安全無慮的環境中撰寫演訓計畫。實際執行任務的現場環境呢？

誠然，「誓死必達」是崇高的理想，然若現場任務指揮官缺乏危機意識，最終付出的可能是自己或下屬寶貴的生命。

（作者為海軍前張騫艦艦長）