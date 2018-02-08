自由廣場》政治凌駕專業的黑鷹直升機問題

◎ 王悅年

一架空勤總隊所屬的黑鷹直升機在二月六日執行蘭嶼醫療後送勤務時消失，目前各單位把握時間搜尋，期盼仍有好消息傳出。

UH-60M通用直升機是美台同步換裝之現役機種，但由於我國財政因素，陸軍僅爭取到六十架，無法獲得足額數量。此外，二○一五年與二○一七年發生兩項政治凌駕專業的決定，共移撥三十架至空勤總隊與空軍救護隊，使陸軍最終只獲得三十架，嚴重衝擊航特部六○一旅、六○二旅與飛訓部等主要單位平戰需求，更本末倒置地使其老舊之UH-1H無法及時除役。

陸軍購買的UH-60M是為戰場設計之通用直升機，並非救護用途（救難專業另有HH-60機型），導致部分裝備過於高端精密、部分裝備卻嚴重缺乏，對於救難單位後勤補保體系是相當嚴苛之挑戰。

以空勤總隊來說，正式職員僅有一八三員，年度航務、機務及飛安預算只有二十．五億元，更有媒體報導美國技協小組曾撰寫報告批評總隊顯著問題，無力操作黑鷹是事實。在如此有限規模下，使用單一機種就已足夠；空勤總隊操作AS-365海豚直升機數十年，經驗成熟，且該款機型國際間用戶眾多，尚屬可靠，維護成本和新機價格均遠低於黑鷹，未來應朝向全海豚機隊辦理。

空軍救護隊目前擁有十六架機齡約三十年的S-70C系列直升機，儘管尚未達除役年限，機齡確實偏高，過去政府未及時建案購機是離譜疏失，移撥十五架UH-60M決策或許可救急，卻非長久之計。令人擔憂的是，立委數度在立法院質詢、預算審查過程中提及此事，國防部都沒有替空軍添購救難專用機計畫，明顯只想挖東牆補西牆，治標不治本的心態相當不負責。

綜上所述，筆者認為：

一、空軍救護隊與空勤總隊是台灣負責空中救護兩大單位，惟單位間並無客觀分工依據，政府應立刻擬定派勤ＳＯＰ，讓兩單位分工明確。

二、空勤總隊維持單一機型AS-365，數量不足的部份則優先編列預算添購海豚新機。已交機的黑鷹隨同專業人員、預算移撥至空軍，並聘請原廠技術顧問駐台。

三、空軍救護隊亦維持單一機型，若目前S-70C系列有安全疑慮，接受移撥是短期應急方案，但國防部應同時編列預算展開救護隊購機程序，或替陸軍增購第二批UH-60M，以滿足最基本戰備整訓需求。

（作者曾任智庫研究助理，台北市民）