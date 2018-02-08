自由廣場》由花蓮地震看廢核

◎ 黃世澤

花蓮強震，飯店、大樓倒塌，情況嚴重。這固然反映台灣的建築規範有問題，另一方面，亦反映非核家園這項政策必須持續下去，不能為了少數商人而置台灣安全於不顧。

日本三一一大地震時，筆者正在東京公幹，因福島核災緣故，一度成為英國國民保健系統（ＮＨＳ）的關注對象。沒錯，日本建築物安全程度遠比台灣為好，這是公認，但為何三一一仍然重創日本？除了海嘯吞沒東北海岸多地外，更大問題是核電站冷卻系統因電力中斷停擺，反應堆內的核分裂失控，導致福島第一核電廠出現堪比烏克蘭車諾比核電廠的災情。以台灣的建築物安全，如果地震在核電廠附近發生，那些堅持要用核電的國民黨政客敢擔保那些不會歷史重演？

法國也有很多核電廠，只不過，歐洲人之所以可以信任法國的核電，因為法國政府賦予法國核電監管機構極大權力，而且監管機構運作方式亦相當透明。而法國這個遊行示威動輒以燒警車，或街頭暴力作結，富有革命傳統的國家，民眾對政府各機構，以至核電廠當賊來監管的。台灣連轉型正義都未搞好，國民黨在白色恐怖期間那些懸案、檔案也都未搞好，萬一政黨輪替，你敢相信台灣的核電監管會透明得像法國一樣？不要開玩笑了！民進黨都不保證百分百透明，更何況一個在黨產上不清不楚的國民黨執政，那核電不有問題才怪。

因此，避免福島核電廠事件在台灣重演的方法，只有無核家園，以及仿效德國大規模使用可再生能源，在維持能源供應穩定和國家安全上同時採取平衡。在台灣無論政制，還是建築物安全上都未學乖前，沒條件用核電。正如筆者認為香港最危險的地方，便是由共產黨人控制的一大堆核電廠，蘇聯用核電都愛搞隱瞞，歐洲要偵測到不明來歷的輻射粒子，才知車諾比核電廠出了狀況，香港鄰近核電廠一出事，香港還能否安全，真天曉得。要用核電，該問整個國家的人到底有多自律。

（作者是居德英籍時事評論員）